ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июня

В понедельник, 28 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:00. Испания - Хорватия 1,64 - 3,83 - 6,86
22:00. Франция - Швейцария 1,64 - 3,83 - 6,46
03:00. Боливия - Аргентина 18,44 - 7,33 - 1,16
03:00. Уругвай - Парагвай 2,14 - 2,83 - 4,46
БАСКЕТБОЛ
04:00. Финикс - Клипперс 1,44 - 2,73
ХОККЕЙ
03:00. Тампа - Бэй - Монреаль 1,84 - 4,23 - 3,65
ТЕННИС
15:30. Джокович - Дрейпер 1,01 - 19,77
19:00. Маррей - Басилашвили 1,93 - 1,87
17:30. Стивенс - Квитова 4,83 - 1,17
Виталий Петровский, Sport.ua
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