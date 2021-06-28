ЗИНЧЕНКО: «Со Швецией нужно сыграть компактно, у нас должно получиться»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча со сборной Швеции в плей-офф Евро-2020.

«Со сборной Швеции нам нужно сыграть компактно единым блоком, держать дистанцию между друг другом. Исходя из этого у нас все должно получиться.

На этом Евро они показывают, что играют целостно и компактно. В каждой линии есть хорошие игроки. Безусловно, это 10-й номер, Форсберг – лучший бомбардир сборной на турнире, есть очень опытная линия обороны. Если я не ошибаюсь, у них самая возрастная команда на чемпионате Европы, это говорит о многом, о том, что они имеют сыгранность между собой, чувствуют друг друга на поле. Также есть нападающий Исак, который демонстрирует хороший футбол в Испании, он сейчас на слуху. Я думаю, все прекрасно понимают, что благодаря таким турнирам ты можешь показать себя, проявить свои лучшие качества, чтобы строить свое будущее.

Понимаем, что Швеция - очень сильная команда, которая вышла с первого места с непростой группы. Нам предстоит очень серьезный матч за выход в следующий раунд», - сказал Зинченко.

Матч Швеция – Украина состоится 29-го июня. Начало встречи в 22:00.