ЗИНЧЕНКО: «Со Швецией нужно сыграть компактно, у нас должно получиться»

Один из лидеров сборной Украины высказался о матче плей-офф Евро-2020

  • 28.06.2021 09:27
  • 324 просмотра
  • 2 комментария
ЗИНЧЕНКО: «Со Швецией нужно сыграть компактно, у нас должно получиться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча со сборной Швеции в плей-офф Евро-2020.

«Со сборной Швеции нам нужно сыграть компактно единым блоком, держать дистанцию между друг другом. Исходя из этого у нас все должно получиться.

На этом Евро они показывают, что играют целостно и компактно. В каждой линии есть хорошие игроки. Безусловно, это 10-й номер, Форсберг – лучший бомбардир сборной на турнире, есть очень опытная линия обороны. Если я не ошибаюсь, у них самая возрастная команда на чемпионате Европы, это говорит о многом, о том, что они имеют сыгранность между собой, чувствуют друг друга на поле. Также есть нападающий Исак, который демонстрирует хороший футбол в Испании, он сейчас на слуху. Я думаю, все прекрасно понимают, что благодаря таким турнирам ты можешь показать себя, проявить свои лучшие качества, чтобы строить свое будущее.

Понимаем, что Швеция - очень сильная команда, которая вышла с первого места с непростой группы. Нам предстоит очень серьезный матч за выход в следующий раунд», - сказал Зинченко.

Матч Швеция – Украина состоится 29-го июня. Начало встречи в 22:00.

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Источник — Великий футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    25 років
    online
      25 років, 28.06.2021 09:39
    0
    Мабуть Сашко получив звання головний майстер-сержант.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 09:29
    +1
    хватит языком чесать--и крыльями махать
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 09:29
    +1
    хватит языком чесать--и крыльями махать
    Ссылка
    25 років
    online
      25 років, 28.06.2021 09:39
    0
    Мабуть Сашко получив звання головний майстер-сержант.
    Ссылка
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