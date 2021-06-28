Горняк-Спорт арендует защитника Металлиста

Центральный защитник «Металлиста» Юрий Кравчук следующий сезон проведет на правах аренды в «Горняке-Спорт».
В 2017–2019 годах воспитанник одесского футбола провел за команду из Полтавской области 93 матча и забил 5 мячей в чемпионате Первой лиге и Кубке Украины.
В прошлом году «Горняк-Спорт» отдавал Кравчука в аренду в клуб УПЛ «Львов», а зимой этого года футболист перебрался в Харьков. Во Второй лиге 27-летний защитник сыграл за «Металл» 2 матча.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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