Горняк-Спорт арендует защитника Металлиста

Центральный защитник «Металлиста» Юрий Кравчук следующий сезон проведет на правах аренды в «Горняке-Спорт».

В 2017–2019 годах воспитанник одесского футбола провел за команду из Полтавской области 93 матча и забил 5 мячей в чемпионате Первой лиге и Кубке Украины.

В прошлом году «Горняк-Спорт» отдавал Кравчука в аренду в клуб УПЛ «Львов», а зимой этого года футболист перебрался в Харьков. Во Второй лиге 27-летний защитник сыграл за «Металл» 2 матча.