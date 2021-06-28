Во вторник, 29 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Англии и Германии.

Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Англия – Германия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

В прямом эфире поединок Англия – Германия покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Германия.