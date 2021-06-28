Конту сняли с Уимблдона из-за положительного теста на COVID-19 в её команде

Первая ракетка Великобритании не выступит на домашнем «мэйджоре» в этом году

  • 28.06.2021 03:22
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Конту сняли с Уимблдона из-за положительного теста на COVID-19 в её команде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йоханна Конта

В воскресенье утром у одного из членов команды британки Йоханны Конты появились некоторые симптомы коронавируса, а позднее взятый тест оказался позитивным.

Конта, входящая в список близких контактов, вынуждена отправиться на 10-дневную самоизоляцию и тем самым не сможет сыграть на Уимблдоне.

Место Йоханны, которая была 27-й сеяной в основной сетке, займет «лаки-лузер» Ван Яфань из Китая, проигравшая в финале квалификации украинке Лесе Цуренко. Теннисистка в первом круге встретится с Катержиной Синяковой из Чехии.

Напомним, в середине июня британка стала чемпионкой на турнире WTA в Ноттингеме.

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Источник — Большой теннис Украины

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