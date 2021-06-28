Конту сняли с Уимблдона из-за положительного теста на COVID-19 в её команде

В воскресенье утром у одного из членов команды британки Йоханны Конты появились некоторые симптомы коронавируса, а позднее взятый тест оказался позитивным.
Конта, входящая в список близких контактов, вынуждена отправиться на 10-дневную самоизоляцию и тем самым не сможет сыграть на Уимблдоне.
Место Йоханны, которая была 27-й сеяной в основной сетке, займет «лаки-лузер» Ван Яфань из Китая, проигравшая в финале квалификации украинке Лесе Цуренко. Теннисистка в первом круге встретится с Катержиной Синяковой из Чехии.
Напомним, в середине июня британка стала чемпионкой на турнире WTA в Ноттингеме.
Источник — Большой теннис Украины
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