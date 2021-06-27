Уго ЛЬОРИС: «Мы должны быть готовы к большой битве»

Голкипер сборной Франции поделился ожиданиями от матча против Швейцарии

  • 27.06.2021 21:59
  • 462 просмотра
  • 1 комментарий
Уго ЛЬОРИС: «Мы должны быть готовы к большой битве»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала лиги Европы против сборной Швейцарии.

«Хотим зайти в турнире как можно дальше. Мы должны быть готовы к большой битве и победить в ней. Вне зависимости от построения на поле, ключ к успеху — это наш характер. Хотим сыграть дисциплинированно и готовы жертвовать собой на поле.

Талант наших игроков также поможет выдержать проверку высококвалифицированным соперником, который многого добился в последние годы. Мы очень уважаем швейцарскую команду.

Когда оказываешься на этой стадии, то возможно всякое. Надо проявлять уважение к каждому сопернику. С нетерпением ждем своего старта в этой стадии турнира, где проигравшие отправляются домой», — считает Льорис.

Матч Франция — Швейцария состоится в понедельник, 28 июня, в 22:00.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    hanter83
    online
      hanter83, 27.06.2021 22:28
    0
    Болею за Гадов,а Швейцария пусть задумается после псевдопобеды над УКРАИНОЙ!!!
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 27.06.2021 22:28
    0
    Болею за Гадов,а Швейцария пусть задумается после псевдопобеды над УКРАИНОЙ!!!
    Ссылка
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