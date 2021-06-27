Уго ЛЬОРИС: «Мы должны быть готовы к большой битве»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала лиги Европы против сборной Швейцарии.

«Хотим зайти в турнире как можно дальше. Мы должны быть готовы к большой битве и победить в ней. Вне зависимости от построения на поле, ключ к успеху — это наш характер. Хотим сыграть дисциплинированно и готовы жертвовать собой на поле.

Талант наших игроков также поможет выдержать проверку высококвалифицированным соперником, который многого добился в последние годы. Мы очень уважаем швейцарскую команду.

Когда оказываешься на этой стадии, то возможно всякое. Надо проявлять уважение к каждому сопернику. С нетерпением ждем своего старта в этой стадии турнира, где проигравшие отправляются домой», — считает Льорис.

Матч Франция — Швейцария состоится в понедельник, 28 июня, в 22:00.