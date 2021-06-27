Дидье ДЕШАМ: «Швейцария — не кожура от банана»

Наставник сборной Франции поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Евро-2020

  • 27.06.2021 21:31
  • 957 просмотров
  • 1 комментарий
Дидье ДЕШАМ: «Швейцария — не кожура от банана»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии.

«Не соглашусь, что перед нами на пути лежит кожура от банана, на которой можно поскользнуться. Дело совсем в другом. Это матч 1/8 финала, в котором на кону выход в четвертьфинал. Мы являемся фаворитами, но и я, и наша команда хорошо понимаем, насколько хорош уровень сборной Швейцарии. 

Швейцарцы сильны и способны на многое. Они не просто так занимают 13-е место в мировом рейтинге. Это результат заслуг команды и ее тренера Петковича, который проделал отличную работу за время руководства сборной», — считает Дешам.

Матч Франция — Швейцария состоится в понедельник, 28 июня, в 22:00.

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 27.06.2021 21:50
    0
    Постарел Дешам
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 27.06.2021 21:50
    0
    Постарел Дешам
    Ссылка
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