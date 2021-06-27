Дидье ДЕШАМ: «Швейцария — не кожура от банана»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии.

«Не соглашусь, что перед нами на пути лежит кожура от банана, на которой можно поскользнуться. Дело совсем в другом. Это матч 1/8 финала, в котором на кону выход в четвертьфинал. Мы являемся фаворитами, но и я, и наша команда хорошо понимаем, насколько хорош уровень сборной Швейцарии.

Швейцарцы сильны и способны на многое. Они не просто так занимают 13-е место в мировом рейтинге. Это результат заслуг команды и ее тренера Петковича, который проделал отличную работу за время руководства сборной», — считает Дешам.

Матч Франция — Швейцария состоится в понедельник, 28 июня, в 22:00.