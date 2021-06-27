Артем ЯШКИН: «Шведы — не топ-сборная»

Украина в состоянии обыграть шведскую команду, считает специалист

  • 27.06.2021 20:41
  • 1124 просмотра
  • 2 комментария
Артем ЯШКИН: «Шведы — не топ-сборная»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Яшкин поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина.

«При всем уважении к шведам — это не топ-сборная Европы, поэтому ноги у футболистов нашей команды дрожать не должны. Будут встречаться две равные команды.

Каждый тренер выберет свою тактику, но такой эпизод, как момент со вторым голом в матче Уэльс — Дания, может свести на нет все старания одной из команд. Игра у британцев была сломана. Поэтому, чтобы такого не случилось у сборной Украины, нужна максимальная концентрация, тем более что у нашей команды будет на два дня больше подготовки к этой встрече. Физически наша сборная выглядит неплохо, просто в матче с Австрией сине-желтые бежали не туда, поэтому в поединке со Швецией пожелаю подопечным Андрея Шевченко бежать в нужном направлении», — считает Яшкин.

Матч Швеция — Украина состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.

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Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.06.2021 21:20
    0
    Не топ-сборная, но знает вкус недавних громких побед. И легче чем было бы с Италией не будет. В автобус не сыграешь, а с атакующим футболом, не вызывающим дикие дыры в обороне у нас большие проблемы.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 27.06.2021 21:10
    0
    Артем Яшкин ......а почему на фото Караваев?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.06.2021 21:20
    0
    Не топ-сборная, но знает вкус недавних громких побед. И легче чем было бы с Италией не будет. В автобус не сыграешь, а с атакующим футболом, не вызывающим дикие дыры в обороне у нас большие проблемы.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 27.06.2021 21:10
    0
    Артем Яшкин ......а почему на фото Караваев?
    Ссылка
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