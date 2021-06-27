Дани ОЛЬМО: «Энрике прекрасно знает сборную Хорватии»

Футболист сборной Испании готовится к поединку с Хорватией

  • 27.06.2021 20:30
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Дани ОЛЬМО: «Энрике прекрасно знает сборную Хорватии»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии.

«Луис Энрике прекрасно знает сборную Хорватии. Если он спросит мое мнение, я отвечу ему что знаю. Я играл вместе с большинством хорватских футболистов или против них.

Хорватия и Испания заслуженно вышли в 1/8 финала. Не думаю, что в этом матче есть явный фаворит. Я бы сказал 50 на 50.

Я на 100% поддерживаю команду вне зависимости от того, ставит меня тренер в состав или нет. Работаю изо всех сил, чтобы быть в наилучшей форме, когда понадоблюсь», — считает Ольмо.

Поединок Хорватия — Испания состоится в понедельник, 28 июня, в 19:00.

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Источник — УЕФА

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