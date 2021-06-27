Альянс может подписать бомбардира ВПК-Агро

Богдан Шмигельский готов продолжить карьеру в клубе из Липовой Долины

  • 27.06.2021 20:16
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Альянс может подписать бомбардира ВПК-Агро
© ВПК-Агро. Богдан Шмигельский

Фланговый полузащитник «ВПК-Агро» Богдан Шмигельский может продолжить карьеру в «Альянсе». Контракт футболиста с «ВПК-Агро» истек 15 июня, сейчас он находится в статусе свободного агента.

27-летний Шмигельский перешел в «ВПК-Агро» в начале 2019 года из «Никополя» и вместе с командой проделал путь из аматоров к «золотой» середине Первой лиги. В минувшем чемпионате он провел 27 матчей и забил 5 мячей, став лучшим бомбардиром коллектива из Днепропетровской области. Также на счету Богдана 3 матча в Кубке Украины.

«ВПК-Агро» по итогам сезона занял 10-е место в Первой лиге. При этом по окончании чемпионата команду покинул весь тренерский штаб и подавляющее большинство футболистов. «Альянс», который также дебютировал в Первой лиге, финишировал шестым. Подопечные Юрия Ярошенко выйдут из отпуска 29 июня.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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