Златко ДАЛИЧ: «Испания не рада играть против нас»

Наставник Хорватии поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Евро-2020

  • 27.06.2021 19:49
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Златко ДАЛИЧ: «Испания не рада играть против нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от поединка с Испанией в 1/8 финала Евро-2020.

«Будет тяжело заменить Перишича. У нас есть варианты решения этой проблемы. Любой, кто заменит Перишича, покажет свой лучший футбол и выложится на все сто, чтобы помочь команде.  А вот сможет ли он сыграть на том же уровне, что и Перишич? Сомневаюсь. В любом случае, на левом фланге мы хорошо укомплектованы, и мы справимся с этой ситуацией.

Мы не должны смотреть на других. Мы уважаем всех наших соперников, особенно завтрашних. Они знают, что у нас тоже крепкая команда, и не рады, что им предстоит играть против нас. Мы должны быть предельно мотивированы. Наша цель — выйти в четвертьфинал.

Будет здорово наконец-то увидеть толпы наших болельщиков на стадионе. Они всегда мотивируют нас и являются нашим дополнительным игроком. Надеюсь, завтра мы их не разочаруем», — считает Далич.

Поединок Хорватия — Испания состоится в понедельник, 28 июня, в 19:00.

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Источник — УЕФА

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