ВИДЕО. Невероятный прыжок Ибрагимовича

Шведский форвард «Милана» отдыхает перед новым сезоном

  • 27.06.2021 19:23
  • 865 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Невероятный прыжок Ибрагимовича
© Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович отдыхает перед стартом нового сезона.

«Мы летим», — прокомментировал футболист свой прыжок в море с борта яхты.

В минувшем сезоне Златан провел за «Милан» 27 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 27.06.2021 19:59
    0
    І що тут неймовірного? Я кожен день по десять разів так пірнаю зі своєї яхти
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 27.06.2021 19:59
    0
    І що тут неймовірного? Я кожен день по десять разів так пірнаю зі своєї яхти
    Ссылка
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