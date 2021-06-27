ВИДЕО. Невероятный прыжок Ибрагимовича

39-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович отдыхает перед стартом нового сезона.
«Мы летим», — прокомментировал футболист свой прыжок в море с борта яхты.
В минувшем сезоне Златан провел за «Милан» 27 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи.
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