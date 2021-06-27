Металлист 1925 может подписать экс-игрока Александрии

26-летний украинский полузащитник атакующего плана Максим Задерака в ближайшее время может быть представлен в качестве новичка «Металлиста 1925».

Футболист весеннюю часть прошлого сезона провел в чемпионате Армении, где выступал за «Арарат». До этого он играл в Украине за каменскую «Сталь» и «Александрию». Всего в Премьер-лиге на его счету 107 матчей и 2 гола.

«Металлист 1925» в минувшем сезоне занял 3-е место в Первой лиге и вскоре дебютирует в УПЛ. Команда Валерия Кривенцова в субботу приступила к тренировкам. На просмотре в коллективе находится несколько исполнителей, включая двух легионеров.