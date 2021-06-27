Домагой ВИДА: «Мы с Брозовичем играем в карты»

32-летний защитник сборной Хорватии Домагой Вида рассказал о том, как команда отдыхает между матчами Евро-2020.

«Мы с Брозовичем играем в карты против Модрича и Ковачича. Пока они лучше нас, все время побеждают. Другие играют в дартс, PlayStation - кто во что горазд. Мы отлично проводим время, это создает здоровую атмосферу. Во время ужина мы все собираемся вместе, шутим», — отметил Вида.