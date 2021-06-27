Кай ХАВЕРЦ: «Мюллер — третий помощник тренера Германии»

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Англии рассказал о важности в команде форварда Томаса Мюллера.
«Мюллер — третий помощник тренера. Его стиль игры привлекает многих футболистов. Он очень важен для сборной Германии в плане общения на поле. С ним весело играть», — сказал Хаверц.
Матч Германия - Англия состоится 29 июня в 19:00 по Киеву.
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Источник — УЕФА
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