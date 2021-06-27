Кай ХАВЕРЦ: «Мюллер — третий помощник тренера Германии»

Хавбек отметил старшего товарища

  • 27.06.2021 17:30
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Кай ХАВЕРЦ: «Мюллер — третий помощник тренера Германии»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Англии рассказал о важности в команде форварда Томаса Мюллера.

«Мюллер — третий помощник тренера. Его стиль игры привлекает многих футболистов. Он очень важен для сборной Германии в плане общения на поле. С ним весело играть», — сказал Хаверц.

Матч Германия - Англия состоится 29 июня в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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