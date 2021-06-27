Тарас МИХАЛИК: «Столько грязи полилось, будто наши игроки не столь хороши»

Бывший футболист сборной Украины Тарас Mихалик высказался о грядущем противостоянии сборной Украины со Швецией в плей-офф Евро-2020.

«Не хочу выступать советчиком. Скажу лишь, что сборная Швеции мне сильно понравилась. Это очень непростой соперник, плюс-минус сопоставимый по уровню с австрийцами, даже чем-то похож по стилю. Но в данном случае больше будет зависеть от нас самих – сможет ли сборная психологически перестроиться. Верю, что так и будет. У Шевченко квалифицированный штаб и они должны настроить ребят на главную игру всего Евро.

Мне безумно понравился Исак на групповом этапе. Пожалуй, он главное открытие этого Евро. Но чего его опасаться? У нас есть такой же молодой Забарный. Просто после Австрии столько грязи полилось на нашу сборную, что кажется, что наши футболисты не столь хороши. Но это в корне неверно», - сказал Михалик.

Матч Швеция – Украина состоится 29-го июня. Начало встречи в 22:00.

Ранее стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Швеция – Украина.