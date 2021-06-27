Тарас МИХАЛИК: «Столько грязи полилось, будто наши игроки не столь хороши»

Известный футболист поддерживает сборную Украины

  • 27.06.2021 17:18
  • 1453 просмотра
  • 3 комментария
Тарас МИХАЛИК: «Столько грязи полилось, будто наши игроки не столь хороши»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист сборной Украины Тарас Mихалик высказался о грядущем противостоянии сборной Украины со Швецией в плей-офф Евро-2020.

«Не хочу выступать советчиком. Скажу лишь, что сборная Швеции мне сильно понравилась. Это очень непростой соперник, плюс-минус сопоставимый по уровню с австрийцами, даже чем-то похож по стилю. Но в данном случае больше будет зависеть от нас самих – сможет ли сборная психологически перестроиться. Верю, что так и будет. У Шевченко квалифицированный штаб и они должны настроить ребят на главную игру всего Евро. 

Мне безумно понравился Исак на групповом этапе. Пожалуй, он главное открытие этого Евро. Но чего его опасаться? У нас есть такой же молодой Забарный. Просто после Австрии столько грязи полилось на нашу сборную, что кажется, что наши футболисты не столь хороши. Но это в корне неверно», - сказал Михалик. 

Матч Швеция – Украина состоится 29-го июня. Начало встречи в 22:00.

Ранее стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Швеция – Украина.

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Источник — FanDay

(5 голосов)

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Комментарии
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 27.06.2021 17:59
    -1
    Кто такой этот Михалык,что прикидывается мудрецом и поучает народ как следует ему воспринимать увиденное?Нашёлся Соломон хренов..
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 27.06.2021 17:50
    -2
    сколько можно тратить время свое и людей некоторые ждут всю свою жизнь на успех вашей а вы просто обосрались получили деньги в сборной и все конец журналистам сказал мы будем делать выводы и так каждый раз
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    an52
    online
      an52, 27.06.2021 17:23
    0
    А шо - таки хороші?
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    an52
    online
      an52, 27.06.2021 17:23
    0
    А шо - таки хороші?
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