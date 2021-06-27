Леонид БУРЯК: «Луческу будет встречаться с Суркисом»

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк дал комментарий по поводу возможного поведения чемпиона Украины на трансферном рынке.
«Луческу в Киев приехал, будет встречаться с президентом. Трансферное окно открыто. Я не знаю, как «Динамо» будет поступать. Был период, когда вложили в команду 50 миллионов и заняли четвертое место в УПЛ. А в прошлом году ничего не вложили и все выиграли. Но хорошо, что «Динамо» уже напрямую попало в Лигу чемпионов», — считает Буряк.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
- я ничего не знаю, но слышал от бабок на лавочке, что возможно что-то намечается.
Хотя это и сложно
Только к динамо это не относится
Только к динамо это не относится
- я ничего не знаю, но слышал от бабок на лавочке, что возможно что-то намечается.
Только к динамо это не относится
- я ничего не знаю, но слышал от бабок на лавочке, что возможно что-то намечается.
Хотя это и сложно
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.