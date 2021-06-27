Леонид БУРЯК: «Луческу будет встречаться с Суркисом»

Специалист прокомментировал трансферные планы киевского «Динамо»

  • 27.06.2021 16:59
  • 3467 просмотров
  • 9 комментариев
Леонид БУРЯК: «Луческу будет встречаться с Суркисом»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк дал комментарий по поводу возможного поведения чемпиона Украины на трансферном рынке.

«Луческу в Киев приехал, будет встречаться с президентом. Трансферное окно открыто. Я не знаю, как «Динамо» будет поступать. Был период, когда вложили в команду 50 миллионов и заняли четвертое место в УПЛ. А в прошлом году ничего не вложили и все выиграли. Но хорошо, что «Динамо» уже напрямую попало в Лигу чемпионов», — считает Буряк.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    Shara
    online
      Shara, 27.06.2021 18:14
    0
    bullyUA, 27.06.2021 17:32
    Именно к Динамо это относится. Доказано Лобановским и Луческу.
    К Динамо только Лобановский относится. А Луческу еще не достиг в Динамо того, чего достиг Лобановский.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 27.06.2021 18:07
    +1
    smart__Forever, 27.06.2021 17:24
    НЕДОспециалист прокомментировал трансферные планы киевского «динамо»:
    - я ничего не знаю, но слышал от бабок на лавочке, что возможно что-то намечается.
    У тебя юмор даже более убогий , чем твой фейс на фоне потыканного молью ковра
    Хотя это и сложно
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 27.06.2021 18:05
    0
    Надеюсь румын просветит Игорька касательно новых игроков
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 27.06.2021 17:36
    -3
    А як на це відреагують їхні дружини?))
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    VVO
    online
      VVO, 27.06.2021 17:35
    0
    bullyUA, 27.06.2021 17:32
    Именно к Динамо это относится. Доказано Лобановским и Луческу.
    Це радше винятки, які підтверджують правило.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.06.2021 17:32
    +3
    smart__Forever, 27.06.2021 17:27
    Главное хорошая школа и хорошие тренеры.(с) .....и умный президент
    Только к динамо это не относится
    Именно к Динамо это относится. Доказано Лобановским и Луческу.
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 27.06.2021 17:27
    -3
    bullyUA, 27.06.2021 17:25
    Деньги в футбол не играют. Главное хорошая школа и хорошие тренеры.
    Главное хорошая школа и хорошие тренеры.(с) .....и умный президент
    Только к динамо это не относится
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.06.2021 17:25
    +2
    Деньги в футбол не играют. Главное хорошая школа и хорошие тренеры.
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 27.06.2021 17:24
    -1
    НЕДОспециалист прокомментировал трансферные планы киевского «динамо»:
    - я ничего не знаю, но слышал от бабок на лавочке, что возможно что-то намечается.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.06.2021 17:32
    +3
    smart__Forever, 27.06.2021 17:27
    Главное хорошая школа и хорошие тренеры.(с) .....и умный президент
    Только к динамо это не относится
    Именно к Динамо это относится. Доказано Лобановским и Луческу.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.06.2021 17:25
    +2
    Деньги в футбол не играют. Главное хорошая школа и хорошие тренеры.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 27.06.2021 18:07
    +1
    smart__Forever, 27.06.2021 17:24
    НЕДОспециалист прокомментировал трансферные планы киевского «динамо»:
    - я ничего не знаю, но слышал от бабок на лавочке, что возможно что-то намечается.
    У тебя юмор даже более убогий , чем твой фейс на фоне потыканного молью ковра
    Хотя это и сложно
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 27.06.2021 18:14
    0
    bullyUA, 27.06.2021 17:32
    Именно к Динамо это относится. Доказано Лобановским и Луческу.
    К Динамо только Лобановский относится. А Луческу еще не достиг в Динамо того, чего достиг Лобановский.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 27.06.2021 18:05
    0
    Надеюсь румын просветит Игорька касательно новых игроков
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 27.06.2021 17:35
    0
    bullyUA, 27.06.2021 17:32
    Именно к Динамо это относится. Доказано Лобановским и Луческу.
    Це радше винятки, які підтверджують правило.
    Ссылка
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