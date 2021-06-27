Леонид БУРЯК: «Луческу будет встречаться с Суркисом»

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк дал комментарий по поводу возможного поведения чемпиона Украины на трансферном рынке.

«Луческу в Киев приехал, будет встречаться с президентом. Трансферное окно открыто. Я не знаю, как «Динамо» будет поступать. Был период, когда вложили в команду 50 миллионов и заняли четвертое место в УПЛ. А в прошлом году ничего не вложили и все выиграли. Но хорошо, что «Динамо» уже напрямую попало в Лигу чемпионов», — считает Буряк.