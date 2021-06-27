Мариуполь продлил контракт с Плаксой

«Мариуполь» заключил новый контракт с лидером «молодежки» и одним из самых перспективных полузащитников Родионом Плаксой. Новое соглашение рассчитано на три года.

Родион Плакса родился 22-го января 2001 года. Воспитанник мариупольского футбола. За «Мариуполь» U-19 Родион провел 36 матчей, в которых забил 14 голов. В минувшем сезоне в активе полузащитника 21 матч и 8 голов за юношескую команду, 20 игр и 2 точных удара в молодежном чемпионате и 3 поединка в Премьер-лиге. В общей сложности Родион в сезоне 2020/21 провел 44 официальных матча (10 голов) за три команды ФК «Мариуполь». На данный момент перспективный футболист находится в расположении первой команды.