Мариуполь продлил контракт с Плаксой

Молодой полузащитник останется в мариупольском клубе

  • 27.06.2021 16:50
  • 292 просмотра
  • 1 комментарий
Мариуполь продлил контракт с Плаксой
© ФК Мариуполь. Родион Плакса

«Мариуполь» заключил новый контракт с лидером «молодежки» и одним из самых перспективных полузащитников Родионом Плаксой. Новое соглашение рассчитано на три года.

Родион Плакса родился 22-го января 2001 года. Воспитанник мариупольского футбола. За «Мариуполь» U-19 Родион провел 36 матчей, в которых забил 14 голов. В минувшем сезоне в активе полузащитника 21 матч и 8 голов за юношескую команду, 20 игр и 2 точных удара в молодежном чемпионате и 3 поединка в Премьер-лиге. В общей сложности Родион в сезоне 2020/21 провел 44 официальных матча (10 голов) за три команды ФК «Мариуполь». На данный момент перспективный футболист находится в расположении первой команды.

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Источник — ФК Мариуполь

(1 голос)

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Комментарии
    dadlismit
    online
      dadlismit, 27.06.2021 18:21
    0
    Мариуполь продлил контракт с Плаксой. С Тайсоном что-ли ?
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 27.06.2021 18:21
    0
    Мариуполь продлил контракт с Плаксой. С Тайсоном что-ли ?
    Ссылка
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