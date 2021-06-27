Леонид БУРЯК: «Швеция Украине по зубам»

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о сборной Швеции, с которой сборная Украины встретится 29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Соперник не совсем простой. Сборная Швеции — это такая мини-Бундеслига. Все компоненты игры, которые у них присутствуют — это стиль немецкой Бундеслиги. Шведы дисциплинированные, физически очень сильные. Швеция играет может не так эстетично, как Испания. Но зато она играет очень рационально и добротно. С ними очень сложно играть. Но главная проблема сборной Украины — это то, что мы не можем никак сыграть оптимальным составом. У нас три-четыре футболиста выпадают из этого ансамбля основы. Потому, конечно, обыгрывать Австрию очень сложно. Будем ждать этой игры с очень непростым соперником. Швеция Украине по зубам. Это не Италия, не Франция и не Германия. Это такая же команда, как Украина», — считает Буряк.