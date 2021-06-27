ДЕНИСОВ: « Миколенко играет крайне неудачно на Евро. Но ротации не будет»

Журналист поделился ожиданиями от игры плей-офф Евро-2020

  • 27.06.2021 15:31
  • 2644 просмотра
  • 26 комментариев
ДЕНИСОВ: « Миколенко играет крайне неудачно на Евро. Но ротации не будет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов высказался о грядущем противостоянии сборной Украины со Швецией в плей-офф Евро-2020.

«С Австрией не хватило физики. Сейчас – неделя отдыха. За неделю можно восстановиться. Миколенко играет крайне неудачно на Евро. Но ротации не будет», - сказал Денисов.

Матч Швеция – Украина состоится 29-го июня. Начало встречи в 22:00.

Ранее стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Швеция – Украина.

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Источник — Великий футбол

(6 голосов)

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Комментарии
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 27.06.2021 16:51
    -2
    Петр Яновский, 27.06.2021 16:47
    Ахаа. Дурашка, он после травмы. А у Копанки воспитанников уровня Сироты нет Какой там Цыганков, Миколенко или Забарный. Мертвее мертвого на этом Евро Марлос. Пустое ржавое место
    Шева понабирал радужных трупяков - еле из группы выползли и то благодаря фарту.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.06.2021 16:47
    -2
    smart__Forever, 27.06.2021 16:40
    Давай расскажи мне о радужном воспитаннике трупе Цыганкове, который в сборной мертвее мёртвого
    Ахаа. Дурашка, он после травмы. А у Копанки воспитанников уровня Сироты нет Какой там Цыганков, Миколенко или Забарный. Мертвее мертвого на этом Евро Марлос. Пустое ржавое место
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 27.06.2021 16:41
    -1
    smart__Forever, 27.06.2021 16:40
    Давай расскажи мне о радужном воспитаннике трупе Цыганкове, который в сборной мертвее мёртвого
    .... пользы что с козла молока
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 27.06.2021 16:40
    0
    Петр Яновский, 27.06.2021 16:34
    Ахаа. Товарняк. И в официальных играх Испанию надрали. И про 4 банки от Испании при лютом везении не забудь. Ржавый цирк в сборной кончился, это всем очевидно. Копанка не способна воспитать даже пару украинцев. Школа донная
    Давай расскажи мне о радужном воспитаннике трупе Цыганкове, который в сборной мертвее мёртвого
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.06.2021 16:34
    -1
    smart__Forever, 27.06.2021 16:30
    Да вы наиграли с Францией, пля 7 банок глотнули - тьху, радужное позорище, а не футболисты
    Ахаа. Товарняк. И в официальных играх Испанию надрали. И про 4 банки от Испании при лютом везении не забудь. Ржавый цирк в сборной кончился, это всем очевидно. Копанка не способна воспитать даже пару украинцев. Школа донная
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 27.06.2021 16:30
    0
    Петр Яновский, 27.06.2021 16:25
    Конечно устали. Играли все последнее время в сборной (там 1-2 ржавых уже полгода играет максимум в официальных играх), все игры кубка, а не со...ли Агробизнесу
    Да вы наиграли с Францией, пля 7 банок глотнули - тьху, радужное позорище, а не футболисты
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.06.2021 16:29
    +1
    А еще не забудем, что Динамо прошло очень сложную квалификацию ЛЧ, которая предполагала выход на пик формы раньше. Посмотрим как в этом году ржавая дрезина будет квалификацию ЛЧ проходить.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.06.2021 16:28
    +1
    udman1111, 27.06.2021 16:26
    Миколенко реально проваливает чемпионат и тут всё равно из какой он команды. Ждали много от него если честно. Но ротации не будет и всё по кругу, на два метра от оппонента, руки за спину и отворачивается, такая защита у нас.
    Типа Матвиенко играет иначе Прям его игру описал. Миколенко с Цыганковым еще и после травм на этом Евро и не в форме.
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 27.06.2021 16:26
    +1
    Миколенко реально проваливает чемпионат и тут всё равно из какой он команды. Ждали много от него если честно. Но ротации не будет и всё по кругу, на два метра от оппонента, руки за спину и отворачивается, такая защита у нас.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.06.2021 16:25
    -1
    syrkis-shybkis, 27.06.2021 15:35
    Та перепуганый опять поставит тот же состав и опять Зинченко будет играть второго опорника.. Зачем Безус и Судаков непонятно
    Этот перепуганный обладатель золотого мяча,а как тренер вывел нас на евро в плей-офф и в высший дивизион лиги наций где могли закрепиться если бы не кабинетные игры.
    А вот что ты в этой жизни добился?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.06.2021 16:25
    -1
    smart__Forever, 27.06.2021 16:23
    ...Устали динамовцы... (с)
    Если устали - пусть отдыхают по радужным барам. Зачем в сборной доходяги??
    Конечно устали. Играли все последнее время в сборной (там 1-2 ржавых уже полгода играет максимум в официальных играх), все игры кубка, а не со...ли Агробизнесу
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 27.06.2021 16:23
    0
    Петр Яновский, 27.06.2021 16:12
    Да, альтернативы нет. Устали динамовцы, все же чемп, кубок выиграли. Из ржавого курятника даже Матвиенко не впечатляет и ничем не лучше Миколенко на этом Евро. А уж про остальных и говорить смешно.
    ...Устали динамовцы... (с)
    Если устали - пусть отдыхают по радужным барам. Зачем в сборной доходяги??
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.06.2021 16:22
    -1
    Соболь тоже 50 на 50.
    То отлично то статист как против Траоре с Испанией
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.06.2021 16:13
    -1
    Cherevik22, 27.06.2021 15:59
    Миколенко дно, я думаю, що шведам потрібно надавити на це проблемне місце і буде успіх
    Пишет человек с аватаркой и украинским флагом, иногда мне кажется действительно мы заслуживаем дерьма.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.06.2021 16:12
    -3
    Да, альтернативы нет. Устали динамовцы, все же чемп, кубок выиграли. Из ржавого курятника даже Матвиенко не впечатляет и ничем не лучше Миколенко на этом Евро. А уж про остальных и говорить смешно.
    Ссылка
    sres2016
    online
      sres2016, 27.06.2021 16:00
    -1
    FunnyCat__, 27.06.2021 15:45
    Уже что раз всеми кто хоть немного разбирается в футболе и отличает мяч от этажерки, было сказано и пересказано - некоторое сметание в игре Мыколы, вязано тем , что на нем весь фланг после травмы Зубкова ,
    ——
    Виталий Миколенко
    Почему защитник Динамо не похож на себя на Евро?
    Знаю, что все ленивые и не любят много букв, потому сэкономлю время: Мальдера не смог помочь Миколенко найти способ проявить свои лучшие качества.
    Но, правды ради, после травмы Зубкова Мальдера не смог организовать работу всего левого фланга в квадрате ЛЦЗ, ЛЗ, ЛЦП и ЛВ: при том в обе стороны (и в защиту, и в атаку).
    Там, пожалуй, только Шапаренко сыграл, не падая ниже своей планки: остальные явно не понимали что им делать в новых для себя обстоятельствах.
    Плюс не вычёркиваем давление, которое добило и без того лежавший без сознания левый фланг...
    Что такое провал в моём понимании? Это когда футболист делает всё то же самое, что делал 100500 раз, но с дичайшие браком.
    В данном случае приходится констатировать:
    А) в коме весь фланг, а не один футболист постоянно всё портил
    Б) ребята не смогли найти себе места на поле, и выполнять всё то, что делали 100500 раз
    После слайда с Шапой даже менять почти ничего не пришлось. Метрики в которых Николай стал лучшим в сборной на групповом этапе идеально покажут разницу между Миколенко образца Евро и лигочемпионовской версией.
    Миколенко - это прежде всего динамика, на Евро она пропала. Пропала во многом из-за того, что футболист играл без мяча, его им недокармливали:
    - только 37.2/90 передачи получал Виталий на Евро
    - более солидные 51.8/90 в Лиге Чемпионов
    Отсюда стремительное падение количества ведений мяча: с 44.9/90 до 34.8/90. Нет ведений - нет динамики. Нет динамики - нет Виталика, каким мы его привыкли видеть. Easy.
    Чисто для сравнения смотрим на Караваева:
    - 44/90 принятых передач
    - 36.3/90 ведений
    Вы скажите: «Стоп, так разница в количестве ведений копеечная?»
    Отвечаю:
    - на 34.8/90 ведениях Миколенко всего 80.7 ярдов прогрессии (продвижения)
    - в 36.3/90 ведениях Караваева 184.3 ярда (+103.6) продвижения
    О чем это говорит? Верно: Караваев после приёма имел перед собой пространство, которое и съедал с мячом.
    Караваеву было куда бежать и он бежал (7.33/90 ведений с продвижением), Миколенко бежать было некуда, в магазин через дорогу от стадиона за сувенирами (2.76/90 ведений с продвижением).
    И что в итоге у Миколенко? Верно: болт размеров, как у Кадири.
    Из очевидного ещё один факт:
    - Миколенко принял 96.3% передач, что к нему шли + 0.69/90 пасов с прогрессией
    - Караваев принял только 87.9% + 2.33/90 передач с продвижением
    Отсюда вывод: Караваев ещё ко всему чаще занимал более высокую и «рискованную» позицию, как типичный ресивер. Миколенко «обстукивался» в ближними...
    Проверяем:
    - Караваев касался мяча во второй и финальной третях 46.6/90 раз
    - Миколенко на Евро - 38/90, Миколенко в ЛЧ - 48.7/90
    За весь групповой этап Караваев коснулся мяча в чужой штрафной 11 раз, Миколенко...1!
    Не удивляет и разница у Виталия в ДЕСЯТЬ раз по передачам в последнюю треть: 0.34/90 на Евро против 4.10/90 в ЛЧ...
    На Евро у Миколенко только 2 SCA, а у Караваева целых 9 SCA (второй после Малиновского - 13).
    Ну, а если возникают проблемы с позицией в атаке, то закономерно, что и в защите будут.
    Хотя один-в-один Миколенко не крошился: (пока без сыгранных матчей двух групп) идёт на первом месте с Врсалько с 87.5% выигранных дуэлей в защите (это уже Wyscout).
    Ко всему у него лучшая успешность индивидуального прессинга в сборной - 51.7% его попыток давления заканчивались восстановлением владения нашей сборной в течении 5 секунд.
    Если сильно хочется поругаться, то следует внимательнее присмотреться к тренерскому штабу. Проблемы у Матвиенко возникли ещё в первом матче, но так до третьего их и не решили - жалкие 62.07% точности пасов с продвижением за три матча (Wyscout). Не потому ли, что соперники понимали важность Матвиенко в дистрибуции? Это одна из причин глобального сбоя.
    После приёма у Миколенко часто не было перед собой пространства для дальнейшего продвижения, а у Караваева, например, оно было.
    ———-
    Смешно как ржавый скам перед важным матчем пытается вывести из равновесия игрока сборной .
    Ещё одно доказательство что кое кому побоку сборная и ее успехи , если там нету родных 🪵
    Спасибо, FunnyCat! Чудесная аналитика. И все объясняет.
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    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 27.06.2021 15:59
    +2
    Миколенко дно, я думаю, що шведам потрібно надавити на це проблемне місце і буде успіх
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.06.2021 15:51
    +1
    Я бы очень удивился если бы Пенисов ляпнул обратное. Рыжий ему за такое не заплатит.
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 27.06.2021 15:50
    +7
    Надо Зинченко ставить туда, куда его ставит Гвардиола! Сборная Украины со всеми голами провалилась на позиции левого защитника, а у нас есть Зинченко левый защитник и он не играет за сборную на этой позиции, потому и провалы. Если Зину поставить левым защитником, то он будет выгрызать все и не будет терять позицию, как Миколенко. Миколенко проблема в том, что когда он увлекается атакой, он теряет позицию в защите и это чревато голом, а Зинченко даже Пеп хвалит, что он не теряет позиции. Зинченко опытнее Миколенко и у него много игры в АПЛ и ЛЧ и там одни топы практически. Шева насытил атаку, но сделал это ценой ослабления защиты - это про игру Зины не на привычной позиции ЛЗ. Зина может играть на этой позиции и атаке помогать с нее и его не обязательно надо ставить в полузащиту. Сейчас уже стадия, когда все команды сильные и тут нужна надежность защиты и нельзя ошибаться ибо одна ошибка и ты вылетел с турнира. Вся игра должна быть на максималках!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.06.2021 15:49
    0
    FunnyCat__, 27.06.2021 15:41
    Шо оно мелет
    —-
    Миколенко – лучший игрок сборной Украины в матче с Австрией по данным InStat
    —-
    22-летний украинский футболист, левый защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко возглавил рейтинг лучших игроков группового этапа Евро-2020. Миколенко победил по проценту выигранных единоборств в обороне
    Ты не привык ещё за последние годы.
    Не делай им рейтинг игнорируй это.
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 27.06.2021 15:50
    +7
    Надо Зинченко ставить туда, куда его ставит Гвардиола! Сборная Украины со всеми голами провалилась на позиции левого защитника, а у нас есть Зинченко левый защитник и он не играет за сборную на этой позиции, потому и провалы. Если Зину поставить левым защитником, то он будет выгрызать все и не будет терять позицию, как Миколенко. Миколенко проблема в том, что когда он увлекается атакой, он теряет позицию в защите и это чревато голом, а Зинченко даже Пеп хвалит, что он не теряет позиции. Зинченко опытнее Миколенко и у него много игры в АПЛ и ЛЧ и там одни топы практически. Шева насытил атаку, но сделал это ценой ослабления защиты - это про игру Зины не на привычной позиции ЛЗ. Зина может играть на этой позиции и атаке помогать с нее и его не обязательно надо ставить в полузащиту. Сейчас уже стадия, когда все команды сильные и тут нужна надежность защиты и нельзя ошибаться ибо одна ошибка и ты вылетел с турнира. Вся игра должна быть на максималках!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.06.2021 15:42
    +4
    syrkis-shybkis, 27.06.2021 15:35
    Та перепуганый опять поставит тот же состав и опять Зинченко будет играть второго опорника.. Зачем Безус и Судаков непонятно
    Ну и зачем Сундуков ?
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 27.06.2021 15:59
    +2
    Миколенко дно, я думаю, що шведам потрібно надавити на це проблемне місце і буде успіх
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.06.2021 16:29
    +1
    А еще не забудем, что Динамо прошло очень сложную квалификацию ЛЧ, которая предполагала выход на пик формы раньше. Посмотрим как в этом году ржавая дрезина будет квалификацию ЛЧ проходить.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.06.2021 16:28
    +1
    udman1111, 27.06.2021 16:26
    Миколенко реально проваливает чемпионат и тут всё равно из какой он команды. Ждали много от него если честно. Но ротации не будет и всё по кругу, на два метра от оппонента, руки за спину и отворачивается, такая защита у нас.
    Типа Матвиенко играет иначе Прям его игру описал. Миколенко с Цыганковым еще и после травм на этом Евро и не в форме.
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 27.06.2021 16:26
    +1
    Миколенко реально проваливает чемпионат и тут всё равно из какой он команды. Ждали много от него если честно. Но ротации не будет и всё по кругу, на два метра от оппонента, руки за спину и отворачивается, такая защита у нас.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.06.2021 15:51
    +1
    Я бы очень удивился если бы Пенисов ляпнул обратное. Рыжий ему за такое не заплатит.
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 27.06.2021 16:40
    0
    Петр Яновский, 27.06.2021 16:34
    Ахаа. Товарняк. И в официальных играх Испанию надрали. И про 4 банки от Испании при лютом везении не забудь. Ржавый цирк в сборной кончился, это всем очевидно. Копанка не способна воспитать даже пару украинцев. Школа донная
    Давай расскажи мне о радужном воспитаннике трупе Цыганкове, который в сборной мертвее мёртвого
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 27.06.2021 16:30
    0
    Петр Яновский, 27.06.2021 16:25
    Конечно устали. Играли все последнее время в сборной (там 1-2 ржавых уже полгода играет максимум в официальных играх), все игры кубка, а не со...ли Агробизнесу
    Да вы наиграли с Францией, пля 7 банок глотнули - тьху, радужное позорище, а не футболисты
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 27.06.2021 16:23
    0
    Петр Яновский, 27.06.2021 16:12
    Да, альтернативы нет. Устали динамовцы, все же чемп, кубок выиграли. Из ржавого курятника даже Матвиенко не впечатляет и ничем не лучше Миколенко на этом Евро. А уж про остальных и говорить смешно.
    ...Устали динамовцы... (с)
    Если устали - пусть отдыхают по радужным барам. Зачем в сборной доходяги??
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.06.2021 15:49
    0
    FunnyCat__, 27.06.2021 15:41
    Шо оно мелет
    —-
    Миколенко – лучший игрок сборной Украины в матче с Австрией по данным InStat
    —-
    22-летний украинский футболист, левый защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко возглавил рейтинг лучших игроков группового этапа Евро-2020. Миколенко победил по проценту выигранных единоборств в обороне
    Ты не привык ещё за последние годы.
    Не делай им рейтинг игнорируй это.
    Ссылка
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