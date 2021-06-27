ДЕНИСОВ: « Миколенко играет крайне неудачно на Евро. Но ротации не будет»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов высказался о грядущем противостоянии сборной Украины со Швецией в плей-офф Евро-2020.

«С Австрией не хватило физики. Сейчас – неделя отдыха. За неделю можно восстановиться. Миколенко играет крайне неудачно на Евро. Но ротации не будет», - сказал Денисов.

Матч Швеция – Украина состоится 29-го июня. Начало встречи в 22:00.

Ранее стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Швеция – Украина.