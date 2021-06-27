ДЕНИСОВ: « Миколенко играет крайне неудачно на Евро. Но ротации не будет»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов высказался о грядущем противостоянии сборной Украины со Швецией в плей-офф Евро-2020.
«С Австрией не хватило физики. Сейчас – неделя отдыха. За неделю можно восстановиться. Миколенко играет крайне неудачно на Евро. Но ротации не будет», - сказал Денисов.
Матч Швеция – Украина состоится 29-го июня. Начало встречи в 22:00.
Ранее стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Швеция – Украина.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Великий футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А вот что ты в этой жизни добился?
Если устали - пусть отдыхают по радужным барам. Зачем в сборной доходяги??
Если устали - пусть отдыхают по радужным барам. Зачем в сборной доходяги??
То отлично то статист как против Траоре с Испанией
——
Виталий Миколенко
Почему защитник Динамо не похож на себя на Евро?
Знаю, что все ленивые и не любят много букв, потому сэкономлю время: Мальдера не смог помочь Миколенко найти способ проявить свои лучшие качества.
Но, правды ради, после травмы Зубкова Мальдера не смог организовать работу всего левого фланга в квадрате ЛЦЗ, ЛЗ, ЛЦП и ЛВ: при том в обе стороны (и в защиту, и в атаку).
Там, пожалуй, только Шапаренко сыграл, не падая ниже своей планки: остальные явно не понимали что им делать в новых для себя обстоятельствах.
Плюс не вычёркиваем давление, которое добило и без того лежавший без сознания левый фланг...
Что такое провал в моём понимании? Это когда футболист делает всё то же самое, что делал 100500 раз, но с дичайшие браком.
В данном случае приходится констатировать:
А) в коме весь фланг, а не один футболист постоянно всё портил
Б) ребята не смогли найти себе места на поле, и выполнять всё то, что делали 100500 раз
После слайда с Шапой даже менять почти ничего не пришлось. Метрики в которых Николай стал лучшим в сборной на групповом этапе идеально покажут разницу между Миколенко образца Евро и лигочемпионовской версией.
Миколенко - это прежде всего динамика, на Евро она пропала. Пропала во многом из-за того, что футболист играл без мяча, его им недокармливали:
- только 37.2/90 передачи получал Виталий на Евро
- более солидные 51.8/90 в Лиге Чемпионов
Отсюда стремительное падение количества ведений мяча: с 44.9/90 до 34.8/90. Нет ведений - нет динамики. Нет динамики - нет Виталика, каким мы его привыкли видеть. Easy.
Чисто для сравнения смотрим на Караваева:
- 44/90 принятых передач
- 36.3/90 ведений
Вы скажите: «Стоп, так разница в количестве ведений копеечная?»
Отвечаю:
- на 34.8/90 ведениях Миколенко всего 80.7 ярдов прогрессии (продвижения)
- в 36.3/90 ведениях Караваева 184.3 ярда (+103.6) продвижения
О чем это говорит? Верно: Караваев после приёма имел перед собой пространство, которое и съедал с мячом.
Караваеву было куда бежать и он бежал (7.33/90 ведений с продвижением), Миколенко бежать было некуда, в магазин через дорогу от стадиона за сувенирами (2.76/90 ведений с продвижением).
И что в итоге у Миколенко? Верно: болт размеров, как у Кадири.
Из очевидного ещё один факт:
- Миколенко принял 96.3% передач, что к нему шли + 0.69/90 пасов с прогрессией
- Караваев принял только 87.9% + 2.33/90 передач с продвижением
Отсюда вывод: Караваев ещё ко всему чаще занимал более высокую и «рискованную» позицию, как типичный ресивер. Миколенко «обстукивался» в ближними...
Проверяем:
- Караваев касался мяча во второй и финальной третях 46.6/90 раз
- Миколенко на Евро - 38/90, Миколенко в ЛЧ - 48.7/90
За весь групповой этап Караваев коснулся мяча в чужой штрафной 11 раз, Миколенко...1!
Не удивляет и разница у Виталия в ДЕСЯТЬ раз по передачам в последнюю треть: 0.34/90 на Евро против 4.10/90 в ЛЧ...
На Евро у Миколенко только 2 SCA, а у Караваева целых 9 SCA (второй после Малиновского - 13).
Ну, а если возникают проблемы с позицией в атаке, то закономерно, что и в защите будут.
Хотя один-в-один Миколенко не крошился: (пока без сыгранных матчей двух групп) идёт на первом месте с Врсалько с 87.5% выигранных дуэлей в защите (это уже Wyscout).
Ко всему у него лучшая успешность индивидуального прессинга в сборной - 51.7% его попыток давления заканчивались восстановлением владения нашей сборной в течении 5 секунд.
Если сильно хочется поругаться, то следует внимательнее присмотреться к тренерскому штабу. Проблемы у Матвиенко возникли ещё в первом матче, но так до третьего их и не решили - жалкие 62.07% точности пасов с продвижением за три матча (Wyscout). Не потому ли, что соперники понимали важность Матвиенко в дистрибуции? Это одна из причин глобального сбоя.
После приёма у Миколенко часто не было перед собой пространства для дальнейшего продвижения, а у Караваева, например, оно было.
———-
Смешно как ржавый скам перед важным матчем пытается вывести из равновесия игрока сборной .
Ещё одно доказательство что кое кому побоку сборная и ее успехи , если там нету родных 🪵
—-
Миколенко – лучший игрок сборной Украины в матче с Австрией по данным InStat
—-
22-летний украинский футболист, левый защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко возглавил рейтинг лучших игроков группового этапа Евро-2020. Миколенко победил по проценту выигранных единоборств в обороне
Не делай им рейтинг игнорируй это.
Если устали - пусть отдыхают по радужным барам. Зачем в сборной доходяги??
—-
Миколенко – лучший игрок сборной Украины в матче с Австрией по данным InStat
—-
22-летний украинский футболист, левый защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко возглавил рейтинг лучших игроков группового этапа Евро-2020. Миколенко победил по проценту выигранных единоборств в обороне
Не делай им рейтинг игнорируй это.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.