Шахтер U-17 обыграл Динамо U-17 и стал чемпионом Украины

Юношеская команда «горняков» одержала победу в серии пенальти

  • 27.06.2021 14:46
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Шахтер U-17 обыграл Динамо U-17 и стал чемпионом Украины
© ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 27 июня, на УТК им. Банникова в Киеве прошел финальный матч Элит-лиги чемпионата ДЮФЛУ в категории U17 (футболисты 2004 года рождения), в котором киевское «Динамо» принимало «Шахтер».

В равном поединке судьба чемпионства решалась в серии пенальти, в которой лучше себя проявили «горняки», которые завоевали трофей.

«Динамо» U-17 – «Шахтер» U-17 – 1:1 (2:3 серия пенальти)

Голы: Царенко (12) – Пушкарев (78).

Серия пенальти: 0:0 – Горбач (вратарь), 0:1 – Чуйко, 1:1 – Чубатый, 1:2 – Лещинский, 1:2 – Бенедюк (вратарь), 1:2 – Сигеев (вратарь), 2:2 – Царенко, 2:3 – Глущенко, 2:3 – Филатов (вратарь).

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Источник — Sport.ua

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