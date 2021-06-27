Виктор ВАЦКО о Швеции: «Десять Дольфов Лундгренов и Исак»

Комментатор высказался о сопернике сборной Украины

  • 27.06.2021 13:46
  • 2511 просмотров
  • 6 комментариев
Виктор ВАЦКО о Швеции: «Десять Дольфов Лундгренов и Исак»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от матча со борной Швеции в плей-офф Евро-2020.

«Сборная Швеции – десять Дольфов Лундгренов и Исак. Футболисты, которые выходят на поле биться и бороться. Они четко знают свой план на игру: 4-4-2, надежность в защите, несколько моделей выхода из обороны в атаку. В атаке – несколько игроков, которые могут развить скорость. Эта команда – опасна при стандартах. В 1/8 все может быть. Например, 0:0 и серия пенальти», - сказал Вацко.

Матч Швеция – Украина состоится 29-го июня. Начало встречи в 22:00.

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Источник — Великий футбол

(7 голосов)

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Комментарии
    Letifer
    online
      Letifer, 27.06.2021 14:46
    +1
    Александр Федько, 27.06.2021 14:13
    Вацко в начале матче Швеция-Польша, признавался в любви Полякам, и так расстраивался когда шведы гол забивали... и в итоге по финальному свистку ( когда Украина прошла в 1/8 ) практически было НОЛЬ реакции от "украинского" комментатора...
    Кажется, он ещё в самом начале матча сказал, что как бы он ни любил сборную Польши, когда их поражение выгодно Украине, он будет поддерживать шведов. И в течение матча не раз к этому возвращался, так что либо ты смотрел матч с другим комментатором, либо намеренно пишешь ложь.
    Ссылка
    Алексей Есенин
    online
      Алексей Есенин, 27.06.2021 14:32
    -1
    Каким классным комментатором был раньше Виктор Вацко и во что превратился сейчас. набор слов, неконтролируемые крики во время трансляции и подлизывапние своим "стличным любимцам". профессианализм умер вместе с его совестью. очень жаль, что украина теряет таланты во всем, особнно в игре мииллионов. виктор будь собой , а не копируй других и не подлизывай ......., ты же мужчина! или нет?
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    Александр Жук
    online
      Александр Жук, 27.06.2021 14:31
    0
    Исак круто играет, учитывая нашу игру в обороне, он нам очень много проблем доставит
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    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 27.06.2021 14:30
    -1
    Александр Федько, 27.06.2021 14:13
    Вацко в начале матче Швеция-Польша, признавался в любви Полякам, и так расстраивался когда шведы гол забивали... и в итоге по финальному свистку ( когда Украина прошла в 1/8 ) практически было НОЛЬ реакции от "украинского" комментатора...
    оце воно таке г...
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    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 27.06.2021 14:13
    -1
    Вацко в начале матче Швеция-Польша, признавался в любви Полякам, и так расстраивался когда шведы гол забивали... и в итоге по финальному свистку ( когда Украина прошла в 1/8 ) практически было НОЛЬ реакции от "украинского" комментатора...
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.06.2021 13:56
    -1
    Лучше расскажи что тебя спонукало так радоваться голам поляков в игре со шведами,архиважной для Украины
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    Letifer
    online
      Letifer, 27.06.2021 14:46
    +1
    Александр Федько, 27.06.2021 14:13
    Вацко в начале матче Швеция-Польша, признавался в любви Полякам, и так расстраивался когда шведы гол забивали... и в итоге по финальному свистку ( когда Украина прошла в 1/8 ) практически было НОЛЬ реакции от "украинского" комментатора...
    Кажется, он ещё в самом начале матча сказал, что как бы он ни любил сборную Польши, когда их поражение выгодно Украине, он будет поддерживать шведов. И в течение матча не раз к этому возвращался, так что либо ты смотрел матч с другим комментатором, либо намеренно пишешь ложь.
    Ссылка
    Александр Жук
    online
      Александр Жук, 27.06.2021 14:31
    0
    Исак круто играет, учитывая нашу игру в обороне, он нам очень много проблем доставит
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