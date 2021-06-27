Виктор ВАЦКО о Швеции: «Десять Дольфов Лундгренов и Исак»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от матча со борной Швеции в плей-офф Евро-2020.

«Сборная Швеции – десять Дольфов Лундгренов и Исак. Футболисты, которые выходят на поле биться и бороться. Они четко знают свой план на игру: 4-4-2, надежность в защите, несколько моделей выхода из обороны в атаку. В атаке – несколько игроков, которые могут развить скорость. Эта команда – опасна при стандартах. В 1/8 все может быть. Например, 0:0 и серия пенальти», - сказал Вацко.

Матч Швеция – Украина состоится 29-го июня. Начало встречи в 22:00.