Дания стала автором 40-й крупной победы в финальных турнирах ЧЕ

По числу разгромов на Евро датчане уступают только Испании и Нидерландам

  • 27.06.2021 12:12
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Дания стала автором 40-й крупной победы в финальных турнирах ЧЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Крупная победа Дании над Уэльсом (4:0) стала 40-й в истории финальных турниров чемпионатов Европы, в том числе 11-й на стадии плей-офф. Датчане, которые отпраздновали свою четвертую и самую крупную викторию, по числу разгромов на Евро уступают лишь Испании и Нидерландам, одержавших по 6 побед. К слову, большего преимущества над соперниками в плей-офф добивались только нидерландцы в матче с югославами в четвертьфинале ЧЕ-2000.

Все крупные победы на стадии плей-офф в финальных турнирах ЧЕ

 

Дата

Стадия

Сборная

Соперник

Счет

1.

06.07.1960

1/2

СССР

Чехословакия

3:0

2.

17.06.1964

1/2

СССР

Дания

3:0

3.

18.06.1972

Финал

ФРГ

СССР

3:0

4.

25.06.2000

1/4

Нидерланды

Югославия

6:1

5.

27.06.2004

1/4

Чехия

Дания

3:0

6.

26.06.2008

1/2

Испания

Россия

3:0

7.

01.07.2012

Финал

Испания

Италия

4:0

8.

26.06.2016

1/8

Германия

Словакия

3:0

9.

26.06.2016

1/8

Бельгия

Венгрия

4:0

10.

03.07.2016

1/4

Франция

Исландия

5:2

11.

26.06.2021

1/8

Дания

Уэльс

4:0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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