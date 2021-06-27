Дания стала автором 40-й крупной победы в финальных турнирах ЧЕ

Крупная победа Дании над Уэльсом (4:0) стала 40-й в истории финальных турниров чемпионатов Европы, в том числе 11-й на стадии плей-офф. Датчане, которые отпраздновали свою четвертую и самую крупную викторию, по числу разгромов на Евро уступают лишь Испании и Нидерландам, одержавших по 6 побед. К слову, большего преимущества над соперниками в плей-офф добивались только нидерландцы в матче с югославами в четвертьфинале ЧЕ-2000.
Все крупные победы на стадии плей-офф в финальных турнирах ЧЕ
|
|
Дата
|
Стадия
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
06.07.1960
|
1/2
|
СССР
|
Чехословакия
|
3:0
|
2.
|
17.06.1964
|
1/2
|
СССР
|
Дания
|
3:0
|
3.
|
18.06.1972
|
Финал
|
ФРГ
|
СССР
|
3:0
|
4.
|
25.06.2000
|
1/4
|
Нидерланды
|
Югославия
|
6:1
|
5.
|
27.06.2004
|
1/4
|
Чехия
|
Дания
|
3:0
|
6.
|
26.06.2008
|
1/2
|
Испания
|
Россия
|
3:0
|
7.
|
01.07.2012
|
Финал
|
Испания
|
Италия
|
4:0
|
8.
|
26.06.2016
|
1/8
|
Германия
|
Словакия
|
3:0
|
9.
|
26.06.2016
|
1/8
|
Бельгия
|
Венгрия
|
4:0
|
10.
|
03.07.2016
|
1/4
|
Франция
|
Исландия
|
5:2
|
11.
|
26.06.2021
|
1/8
|
Дания
|
Уэльс
|
4:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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