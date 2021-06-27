Дания стала автором 40-й крупной победы в финальных турнирах ЧЕ

Крупная победа Дании над Уэльсом (4:0) стала 40-й в истории финальных турниров чемпионатов Европы, в том числе 11-й на стадии плей-офф. Датчане, которые отпраздновали свою четвертую и самую крупную викторию, по числу разгромов на Евро уступают лишь Испании и Нидерландам, одержавших по 6 побед. К слову, большего преимущества над соперниками в плей-офф добивались только нидерландцы в матче с югославами в четвертьфинале ЧЕ-2000.

Все крупные победы на стадии плей-офф в финальных турнирах ЧЕ