В воскресенье, 27 июня, национальная сборная Украины проведет заключительное мероприятие для медиа перед отъездом в Глазго, где состоится матч 1/8 финала Евро-2020 с командой Швеции.
В 11:30 в Украинском медиацентре в гостинице «Комплекс Силва» начнется пресс-конференция с участием футболистов сборной – Андрея Пятова и Анатолия Трубина. Это мероприятие станет завершающим в работе Украинского медиацентра в Бухаресте.
Пресс-конференция Пятова и Трубина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Украинская ассоциация футбола
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