Пресс-конференция Пятова и Трубина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 июня в 11:30 в Бухаресте – пресс-конференция игроков сборной Украины

  • 27.06.2021 09:30
  • 489 просмотров
  • 1 комментарий
Пресс-конференция Пятова и Трубина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пятов и Трубин

В воскресенье, 27 июня,  национальная сборная Украины проведет заключительное мероприятие для медиа перед отъездом в Глазго, где состоится матч 1/8 финала Евро-2020 с командой Швеции.

В 11:30 в Украинском медиацентре в гостинице «Комплекс Силва» начнется пресс-конференция с участием футболистов сборной – Андрея Пятова и Анатолия Трубина. Это мероприятие станет завершающим в работе Украинского медиацентра в Бухаресте.

Пресс-конференция Пятова и Трубина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 27.06.2021 10:30
    0
    Так вот зачем их с собой таскают
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 27.06.2021 10:30
    0
    Так вот зачем их с собой таскают
    Ссылка
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