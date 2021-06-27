В понедельник, 28 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Хорватии и Испании.

Матч пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Хорватия – Испания. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

В прямом эфире поединок Хорватия – Испания покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Испания.