ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня

В воскресенье, 27 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:00. Нидерланды - Чехия 1,64 - 4,03 - 5,86
22:00. Бельгия - Португалия 2,34 - 3,33 - 3,46
00:00. Бразилия - Эквадор 1,44 - 4,33 - 8,46
00:00. Венесуэла - Перу 3,44 - 2,83 - 2,46
БАСКЕТБОЛ
03:30. Атланта - Милуоки 2,64 - 1,53
ВОЛЕЙБОЛ
16:00. Лига Наций. Финал. Бразилия - Польша 2,03 - 1,77
Виталий Петровский, Sport.ua
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