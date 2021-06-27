Серьезная потеря. Игрок сборной Хорватии Перишич подхватил коронавирус

Один из лидеров сборной Хорватии Иван Перишич заразился коронавирусом.
Медицинская служба хорватской сборной изолировала футболиста от других членов команды и сразу проинформировала компетентную эпидемиологическую службу.
Перишич проведет 10 дней на самоизоляции, и в этот период он не будет участвовать в матчах сборной Хорватии. Тестирование на коронавирус всех остальных членов хорватской делегации дало негативный результат.
Таким образом, Перишич пропустит поединок 1/8 финала чемпионата Европы Хорватия – Испания, который состоится 28 июня.
Источник — Хорватский футбольный союз
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