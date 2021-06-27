10 легендарных футболистов, которые никогда не играли на Евро

Вспоминаем тех, кто так и не получил шанса показать себя на чемпионате континента

  • 27.06.2021 01:06
  • 1234 просмотра
  • 1 комментарий
10 легендарных футболистов, которые никогда не играли на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

В разгар Евро-2020 почти все внимание футбольных болельщиков сфокусировано на результатах и событиях, которые происходят на турнире. Даже трансферы и соответствующие слухи несколько отошли в сторонку, словно понимая, что сейчас не их время. Поэтому, пользуясь случаем, копнем немного в историю, и вспомним десятерых легендарных футболистов, которым так и не удалось сыграть на чемпионате Европы.

Гжегож ЛЯТО

Один из самых выдающихся польских футболистов в истории Гжегож Лято дважды в карьере становился с национальной командой «бронзовым» призером на чемпионатах мира (в 1974 и 1982 годах). Однако сыграть на континентальных первенствах Лято с поляками так и не удалось. Даже когда в 1980 году число участников финальной стадии было расширено до восьми команд, Польша не сподобилась квалифицироваться на турнир. Очевидно, что в те периоды «бело-красным» было проще обыгрывать Бразилию и Францию в битвах за «бронзу» на чемпионатах мира, чем преодолевать отборочный турнир на Евро.

Ференц ПУШКАШ

Getty Images/Global Images Ukraine. Ференц Пушкаш

Великолепный венгерский бомбардир Ференц Пушкаш, который вошел в историю Гонведа и мадридского Реала, в рядах своей национальной команды становился «серебряным» призером на ЧМ-1954, а за два года до этого брал «золото» на Олимпийских играх в Хельсинки. Поиграть на чемпионатах Европы Пушкашу не позволил возраст и жизненные обстоятельства. В 1960 году, когда состоялся первый розыгрыш Евро, Пушкашу было 33 года, но за 48 месяцев до этого Ференц эмигрировал из Венгрии в Испанию, да и национальная сборная этой страны на первый чемпионат Европы не вышла. С испанцами Пушкаш сыграл на ЧМ-1962, где команда не вышла из группы, а вскоре завершил карьеру на международном уровне, хотя за «Реал» продолжал играть до 40 лет.

Пит КЕЙЗЕР

Легенда Аякса Пит Кейзер стал первым игроком в истории нидерландского футбола, который получил профессиональный контракт. Трижды кряду в составе амстердамцев хавбек выигрывал Кубок европейских чемпионов (в 1971, 1972 и 1973 годах), а со сборной Нидерландов добрался до финала ЧМ-1974, где «оранжевые» уступили сборной ФРГ. Уже через год, в 1975-м, Кейзер, которому на тот момент был только 31 год, завершил карьеру, будучи несогласным с тренерскими решениями Ханса Края. Только в 1976 году сборная Нидерландов сумела впервые в истории пробиться на чемпионат Европы, где Кейзер, если бы не его решение покинуть футбол, вполне мог бы не только сыграть, но и добавить к коллекции трофеев континентальную «бронзу».

ЭЙСЕБИО

Getty Images/Global Images Ukraine. Эйсебио

«Черная пантера», как Эйсебио называли в Португалии, и один из наиболее гениальных футболистов в истории тамошнего и всего европейского футбола, на международном уровне отличился завоеванной «бронзой» на чемпионате мира-1966 в Англии. А вот пробиться на чемпионат Европы Эйсебио с португальцами не сумел, несмотря на три попытки. Сперва на Евро-1964 команда с Пиренеев не пробилась из-за поражения от Болгарии, дорогу на Евро-1968 португальцам в квалификации вновь преградила все та же болгарская команда, но уже на этапе групповых турниров, а в третьей попытке Португалия пропустила дальше бельгийцев, снова не сумев занять первое место в отборочной группе.

Иан РАШ

Один из легендарных футболистов Ливерпуля Иан Раш выступал за национальную сборную Уэльса, которая очень долгое время не могла пробиться ни на один крупный международный турнир. С 1958 года, когда валлийцы сыграли на чемпионате мира, по 2016-й, когда они выбрались на чемпионат Европы, длилось это «затишье». Карьера Раша в сборной Уэльса продолжалась с 1980 по 1996 годы, из чего следует, что шансов проявить себя Иан не имел не только на континентальных, но и на мировых первенствах, хотя многие представители из нашего списка сумели попробовать себя хотя бы на мундиалях.

Райан ГИГГЗ

Еще один валлиец, которому удалось сделать великолепную карьеру в английском клубе, правда, уже в Манчестер Юнайтед, но который так и не смог чего-либо достичь на международной арене. Гиггз выступал в сборной Уэльса с 1991 по 2007 годы, успев провести 64 матча и забить 12 голов, но так и не квалифицировался с «драконами» ни на чемпионат мира, ни на чемпионат Европы. Уже после Райана произошли изменения, которые снова расширили число участников финальной «пульки» континентального соревнования с 16 до 24 команд, благодаря чему следующая звезда валлийского футбола Гарет Бэйл сумел все-таки сыграть на Евро, причем в 2016 году добрался аж до стадии полуфинала.

Олег БЛОХИН

Звезда советского футбола Олег Блохин, как и предыдущие его коллеги по несчастью, никогда не играл на чемпионатах Европы. Великолепный экс-форвард киевского Динамо дважды брал «бронзу» с советской командой на Олимпиадах в 1972 году в Мюнхене и в 1976 году в Монреале. Кроме того, Блохин является участником двух чемпионатов мира – 1982 и 1986 годов. На Евро-1988 Блохин уже не поехал, ему было 35 лет, и моду в атаке советской команды диктовали уже другие, в частности, его тезка Протасов. К слову, именно в 1988-м сборная СССР выиграла «серебро» континентального чемпионата, что стало для нее высшим достижением с момента победы на Евро-1960 и двух финалов 1964 и 1972 годов.

Роберто БАДЖО

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Баджо

«Божественный хвостик» был, пожалуй, одним из наиболее культовых итальянских футболистов прошлого столетия. С национальной командой Баджо зажигал на двух чемпионатах мира, выиграв «бронзу» в 1990-м в Германии и «серебро» в 1994-м в США, однако на чемпионатах Европы поиграть Роберто не удалось. На Евро-1992 апеннинцы сенсационно не квалифицировались, спустя четыре года Баджо не попал в финальную заявку на континентальный турнир из-за ссоры с главным тренером сборной Арриго Сакки, а на Евро-2000, где «Скуадра адзурра» дошла до финала, Роберто не поехал из-за того, что имел скудную игровую практику в миланском Интере. В итоге, обладатель «Золотого мяча» 1993 года так никогда в карьере и не узнал радости выступлений на чемпионатах Европы…

Энди КОУЛ

Один из лучших голеадоров в новейшей истории Манчестер Юнайтед Энди Коул практически всегда игнорировался тренерами сборной Англии. Всего на счету нападающего оказалось 15 матчей и 1 забитый мяч за «трех львов». Хороший шанс поехать на континентальный чемпионат у Энди был в 2000 году, когда он был на пике, однако травма лишила Коула такой возможности уже навсегда. Свой последний матч за английскую сборную Энди провел в 2001 году, после чего навсегда исчез с радаров национальной команды, хотя игровую карьеру продолжал до 2007-го. Коул вообще уникальный случай английского форварда, который в клубе был на хорошем счету, но в сборной регулярно оказывался лишним.

Неманья ВИДИЧ

Легендарный центрбек Манчестер Юнайтед и сборной Сербии Неманья Видич является культовой фигурой, как в Англии, так и на родине. Выступления на международном уровне защитник начал в 2002 году, когда еще существовала сборная Югославии. Затем провел несколько матчей за сборную Сербии и Черногории, которая впоследствии стала национальной командой Сербии. Увы для Видича, но с момента становления сербской сборной, ей ни разу так и не удалось выбраться в финальную часть чемпионатов Европы, даже несмотря на то, что в последнее время участие в ней принимают 24 команды. Завершив международную карьеру в 2011 году, Видич так и остался без игр на Евро, хотя принял участие в финальных частях двух чемпионатов мира – 2006 и 2010 годов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Алексей Сливченко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 27.06.2021 01:33
    +1
    Я когда прочитал только заголовок почему то сразу подумал о Яри Литманене- выиграл практически все в клубном футболе,но со сборной ему не повезло. Ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира не был.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 27.06.2021 01:33
    +1
    Я когда прочитал только заголовок почему то сразу подумал о Яри Литманене- выиграл практически все в клубном футболе,но со сборной ему не повезло. Ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира не был.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности