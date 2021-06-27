10 легендарных футболистов, которые никогда не играли на Евро

В разгар Евро-2020 почти все внимание футбольных болельщиков сфокусировано на результатах и событиях, которые происходят на турнире. Даже трансферы и соответствующие слухи несколько отошли в сторонку, словно понимая, что сейчас не их время. Поэтому, пользуясь случаем, копнем немного в историю, и вспомним десятерых легендарных футболистов, которым так и не удалось сыграть на чемпионате Европы.

Гжегож ЛЯТО

Один из самых выдающихся польских футболистов в истории Гжегож Лято дважды в карьере становился с национальной командой «бронзовым» призером на чемпионатах мира (в 1974 и 1982 годах). Однако сыграть на континентальных первенствах Лято с поляками так и не удалось. Даже когда в 1980 году число участников финальной стадии было расширено до восьми команд, Польша не сподобилась квалифицироваться на турнир. Очевидно, что в те периоды «бело-красным» было проще обыгрывать Бразилию и Францию в битвах за «бронзу» на чемпионатах мира, чем преодолевать отборочный турнир на Евро.

Ференц ПУШКАШ

Getty Images/Global Images Ukraine. Ференц Пушкаш

Великолепный венгерский бомбардир Ференц Пушкаш, который вошел в историю Гонведа и мадридского Реала, в рядах своей национальной команды становился «серебряным» призером на ЧМ-1954, а за два года до этого брал «золото» на Олимпийских играх в Хельсинки. Поиграть на чемпионатах Европы Пушкашу не позволил возраст и жизненные обстоятельства. В 1960 году, когда состоялся первый розыгрыш Евро, Пушкашу было 33 года, но за 48 месяцев до этого Ференц эмигрировал из Венгрии в Испанию, да и национальная сборная этой страны на первый чемпионат Европы не вышла. С испанцами Пушкаш сыграл на ЧМ-1962, где команда не вышла из группы, а вскоре завершил карьеру на международном уровне, хотя за «Реал» продолжал играть до 40 лет.

Пит КЕЙЗЕР

Легенда Аякса Пит Кейзер стал первым игроком в истории нидерландского футбола, который получил профессиональный контракт. Трижды кряду в составе амстердамцев хавбек выигрывал Кубок европейских чемпионов (в 1971, 1972 и 1973 годах), а со сборной Нидерландов добрался до финала ЧМ-1974, где «оранжевые» уступили сборной ФРГ. Уже через год, в 1975-м, Кейзер, которому на тот момент был только 31 год, завершил карьеру, будучи несогласным с тренерскими решениями Ханса Края. Только в 1976 году сборная Нидерландов сумела впервые в истории пробиться на чемпионат Европы, где Кейзер, если бы не его решение покинуть футбол, вполне мог бы не только сыграть, но и добавить к коллекции трофеев континентальную «бронзу».

ЭЙСЕБИО

Getty Images/Global Images Ukraine. Эйсебио

«Черная пантера», как Эйсебио называли в Португалии, и один из наиболее гениальных футболистов в истории тамошнего и всего европейского футбола, на международном уровне отличился завоеванной «бронзой» на чемпионате мира-1966 в Англии. А вот пробиться на чемпионат Европы Эйсебио с португальцами не сумел, несмотря на три попытки. Сперва на Евро-1964 команда с Пиренеев не пробилась из-за поражения от Болгарии, дорогу на Евро-1968 португальцам в квалификации вновь преградила все та же болгарская команда, но уже на этапе групповых турниров, а в третьей попытке Португалия пропустила дальше бельгийцев, снова не сумев занять первое место в отборочной группе.

Иан РАШ

Один из легендарных футболистов Ливерпуля Иан Раш выступал за национальную сборную Уэльса, которая очень долгое время не могла пробиться ни на один крупный международный турнир. С 1958 года, когда валлийцы сыграли на чемпионате мира, по 2016-й, когда они выбрались на чемпионат Европы, длилось это «затишье». Карьера Раша в сборной Уэльса продолжалась с 1980 по 1996 годы, из чего следует, что шансов проявить себя Иан не имел не только на континентальных, но и на мировых первенствах, хотя многие представители из нашего списка сумели попробовать себя хотя бы на мундиалях.

Райан ГИГГЗ

Еще один валлиец, которому удалось сделать великолепную карьеру в английском клубе, правда, уже в Манчестер Юнайтед, но который так и не смог чего-либо достичь на международной арене. Гиггз выступал в сборной Уэльса с 1991 по 2007 годы, успев провести 64 матча и забить 12 голов, но так и не квалифицировался с «драконами» ни на чемпионат мира, ни на чемпионат Европы. Уже после Райана произошли изменения, которые снова расширили число участников финальной «пульки» континентального соревнования с 16 до 24 команд, благодаря чему следующая звезда валлийского футбола Гарет Бэйл сумел все-таки сыграть на Евро, причем в 2016 году добрался аж до стадии полуфинала.

Олег БЛОХИН

Звезда советского футбола Олег Блохин, как и предыдущие его коллеги по несчастью, никогда не играл на чемпионатах Европы. Великолепный экс-форвард киевского Динамо дважды брал «бронзу» с советской командой на Олимпиадах в 1972 году в Мюнхене и в 1976 году в Монреале. Кроме того, Блохин является участником двух чемпионатов мира – 1982 и 1986 годов. На Евро-1988 Блохин уже не поехал, ему было 35 лет, и моду в атаке советской команды диктовали уже другие, в частности, его тезка Протасов. К слову, именно в 1988-м сборная СССР выиграла «серебро» континентального чемпионата, что стало для нее высшим достижением с момента победы на Евро-1960 и двух финалов 1964 и 1972 годов.

Роберто БАДЖО

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Баджо

«Божественный хвостик» был, пожалуй, одним из наиболее культовых итальянских футболистов прошлого столетия. С национальной командой Баджо зажигал на двух чемпионатах мира, выиграв «бронзу» в 1990-м в Германии и «серебро» в 1994-м в США, однако на чемпионатах Европы поиграть Роберто не удалось. На Евро-1992 апеннинцы сенсационно не квалифицировались, спустя четыре года Баджо не попал в финальную заявку на континентальный турнир из-за ссоры с главным тренером сборной Арриго Сакки, а на Евро-2000, где «Скуадра адзурра» дошла до финала, Роберто не поехал из-за того, что имел скудную игровую практику в миланском Интере. В итоге, обладатель «Золотого мяча» 1993 года так никогда в карьере и не узнал радости выступлений на чемпионатах Европы…

Энди КОУЛ

Один из лучших голеадоров в новейшей истории Манчестер Юнайтед Энди Коул практически всегда игнорировался тренерами сборной Англии. Всего на счету нападающего оказалось 15 матчей и 1 забитый мяч за «трех львов». Хороший шанс поехать на континентальный чемпионат у Энди был в 2000 году, когда он был на пике, однако травма лишила Коула такой возможности уже навсегда. Свой последний матч за английскую сборную Энди провел в 2001 году, после чего навсегда исчез с радаров национальной команды, хотя игровую карьеру продолжал до 2007-го. Коул вообще уникальный случай английского форварда, который в клубе был на хорошем счету, но в сборной регулярно оказывался лишним.

Неманья ВИДИЧ

Легендарный центрбек Манчестер Юнайтед и сборной Сербии Неманья Видич является культовой фигурой, как в Англии, так и на родине. Выступления на международном уровне защитник начал в 2002 году, когда еще существовала сборная Югославии. Затем провел несколько матчей за сборную Сербии и Черногории, которая впоследствии стала национальной командой Сербии. Увы для Видича, но с момента становления сербской сборной, ей ни разу так и не удалось выбраться в финальную часть чемпионатов Европы, даже несмотря на то, что в последнее время участие в ней принимают 24 команды. Завершив международную карьеру в 2011 году, Видич так и остался без игр на Евро, хотя принял участие в финальных частях двух чемпионатов мира – 2006 и 2010 годов.