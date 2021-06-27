ВИДЕО. Им можно забить. Италия впервые пропустила на Евро

В конце дополнительного времени в матче 1/8 финала Евро-2020, проигрывая 0:2, Австрия все же сумела забить в ворота Италии.
Для итальянцев это первый пропущенный гол на турнире.
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Источник — Sport.ua
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Австрия соответственно её прервала и зафиксировала.
Австрия соответственно её прервала и зафиксировала.
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