ВИДЕО. Им можно забить. Италия впервые пропустила на Евро

Саша Калайджич забил после стандарта

  • 27.06.2021 00:37
  • 911 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Им можно забить. Италия впервые пропустила на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

В конце дополнительного времени в матче 1/8 финала Евро-2020, проигрывая 0:2, Австрия все же сумела забить в ворота Италии.

Для итальянцев это первый пропущенный гол на турнире.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 27.06.2021 00:44
    +1
    Сборная Италии по футболу установила новый мировой рекорд по продолжительности сухой серии на уровне национальных команд 1168 минут.
    Австрия соответственно её прервала и зафиксировала.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 27.06.2021 00:44
    +1
    Сборная Италии по футболу установила новый мировой рекорд по продолжительности сухой серии на уровне национальных команд 1168 минут.
    Австрия соответственно её прервала и зафиксировала.
    Ссылка
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