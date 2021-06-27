ВИДЕО. Красивый гол Кьезы. Италия забивает в ворота Австрии

Федерико Кьеза забил на старте дополнительного времени

  • 27.06.2021 00:12
  • 1358 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Красивый гол Кьезы. Италия забивает в ворота Австрии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Евро-2020 Италия - Австрия итальянцы в дополнительное время при счете 0:0 все же сумели выйти вперед.

Красивый гол забил Федерико Кьеза, который классно принял, обыграл соперника и отправил мяч в ворота.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Артур Отаманчук
      Артур Отаманчук, 27.06.2021 00:19
    -1
    цей гол присвячую нашому сивочолому гетьману петру олексійовичу порошенко
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