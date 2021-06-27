ВИДЕО. Красивый гол Кьезы. Италия забивает в ворота Австрии

В матче 1/8 финала Евро-2020 Италия - Австрия итальянцы в дополнительное время при счете 0:0 все же сумели выйти вперед.
Красивый гол забил Федерико Кьеза, который классно принял, обыграл соперника и отправил мяч в ворота.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.