ВИДЕО. Красивый гол Кьезы. Италия забивает в ворота Австрии

В матче 1/8 финала Евро-2020 Италия - Австрия итальянцы в дополнительное время при счете 0:0 все же сумели выйти вперед.

Красивый гол забил Федерико Кьеза, который классно принял, обыграл соперника и отправил мяч в ворота.