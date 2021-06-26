ВИДЕО. А в игре так получится? Зинченко показал красоту на тренировке

Команда готовится к матчу против Швеции

  • 26.06.2021 23:25
  • 1874 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. А в игре так получится? Зинченко показал красоту на тренировке
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сборной Украины Александр Зинченко на тренировке показал высокий уровень обращения с мячом.

Показать свой класс в матче у Зинченко и сборной будет возможность 29 июня в поединке 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 26.06.2021 23:44
    +1
    А зачем это в игре?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.06.2021 23:37
    0
    У Мудрика научился
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 26.06.2021 23:35
    0
    Понравилась реакция его коллег.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 26.06.2021 23:32
    +2
    С таким количеством потерь, надеюсь, Зина даже пробовать не будет что-то подобное показывать со шведами
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 26.06.2021 23:30
    +1
    Да!!!! Цирковая лошадка.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 26.06.2021 23:32
    +2
    С таким количеством потерь, надеюсь, Зина даже пробовать не будет что-то подобное показывать со шведами
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 26.06.2021 23:44
    +1
    А зачем это в игре?
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 26.06.2021 23:30
    +1
    Да!!!! Цирковая лошадка.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.06.2021 23:37
    0
    У Мудрика научился
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 26.06.2021 23:35
    0
    Понравилась реакция его коллег.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности