ВИДЕО. А в игре так получится? Зинченко показал красоту на тренировке

Лидер сборной Украины Александр Зинченко на тренировке показал высокий уровень обращения с мячом.
Показать свой класс в матче у Зинченко и сборной будет возможность 29 июня в поединке 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.