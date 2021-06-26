Защитник сборной Швеции: «У нас фаны видят простую победу над Украиной»

Защитник сборной Швеции Микаэль Лустиг прокомментировал предстоящий матч против Украины в 1/8 финала Евро-2020.

«Мне очень не нравится то, что думают в Европе о Швеции. Нас критикуют за скучный футбол, и это факт. Да, мы недовольны своей игрой, но при этом мы набирали очки в группе. Если бы мы из нее не вышли, критика в СМИ была бы куда острее».

«Мы и в дальнейшем сделаем все возможное, чтобы выиграть следующий матч с Украиной. Я думаю, что нас ждет очень серьезная борьба. Наш рядовой болельщик, который не изучает сборную Украины, видит в победе над ней простую задачу».

«А вот они были номером один посева в своей группе. Это означает, что в последние годы украинцы двигались в правильном направлении. Нам предстоит тяжелый поединок, но мы подходим к нему в хорошей форме», – сказал Лустиг.

Матч состоится 29 июня.