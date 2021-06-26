Дольберг – первый датчанин, который забил гол в плей-офф Евро с 1992 года

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг забил два мяча в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Уэльса (4:0).

Дольберг стал первым игроком датчан с 1992 года, который сумел отличиться в плей-офф чемпионата Европы. Последний раз это удавалось Киму Вильфорту в финале Евро-1992 против сборной Германии (2:0), когда Дания выиграла чемпионат Европы.

Напомним, что перед матчем сборная Уэльса подарила Эриксену специальную футболку.