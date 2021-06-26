Дольберг – первый датчанин, который забил гол в плей-офф Евро с 1992 года

Форвард отметился дублем

  • 26.06.2021 20:54
  • 357 просмотров
  • 0 комментариев
Дольберг – первый датчанин, который забил гол в плей-офф Евро с 1992 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг забил два мяча в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Уэльса (4:0).

Дольберг стал первым игроком датчан с 1992 года, который сумел отличиться в плей-офф чемпионата Европы. Последний раз это удавалось Киму Вильфорту в финале Евро-1992 против сборной Германии (2:0), когда Дания выиграла чемпионат Европы.

Напомним, что перед матчем сборная Уэльса подарила Эриксену специальную футболку.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Opta

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности