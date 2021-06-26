Франк ДЕ БУР: «Чехия показала, на что способна на групповом этапе»

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Чехии.
«Мы должны быть на своем высшем уровне, чтобы добиться хорошего результата против Чехии. Они показали, на что способны на групповом этапе. Нам нужно будет хорошо постараться», — сказал Де Бур.
Матч 1/8 финала Нидерланды — Чехия состоится 27 июня в Будапеште. Начало — в 19:00 по Киеву.
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Источник — УЕФА
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