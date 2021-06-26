Один из лидеров сборной Англии согласовал контракт с Ман Сити

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш в ближайшее время переберется в «Манчестер Сити».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, хабек сборной Англии провел успешные переговоры с «горожанами» и договорился с клубом о подписании трудового соглашения. Контракт между сторонами будет рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Джек сыграл 26 матчей, забил шесть голов и сделал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что за Грилиша клуб может заплатить около 100 миллионов фунтов.