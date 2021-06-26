Эмиль КРАФТ: «Украина – сильная сборная с топовыми исполнителями»

Защитник сборной Швеции Эмиль Крафт рассказал о том, чего ждать от матча 1/8 финала Евро-2020 против Украины (29 июня):
«Сейчас все силы хочу отдать ради страны. Нам предстоит противостояние против сильной сборной с топовыми исполнителями. Это будет тяжелая битва в одинаковых цветах».
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Источник — ТК Футбол
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Профессор Павлов своих подопечных током мотивировал, увы но в наше цифровое время это не гуманно
Профессор Павлов своих подопечных током мотивировал, увы но в наше цифровое время это не гуманно
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