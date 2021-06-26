Эмиль КРАФТ: «Украина – сильная сборная с топовыми исполнителями»

Защитник сборной Швеции – о матче против Украины

  • 26.06.2021 16:28
  • 1106 просмотров
  • 2 комментария
Эмиль КРАФТ: «Украина – сильная сборная с топовыми исполнителями»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмиль Крафт

Защитник сборной Швеции Эмиль Крафт рассказал о том, чего ждать от матча 1/8 финала Евро-2020 против Украины (29 июня):

«Сейчас все силы хочу отдать ради страны. Нам предстоит противостояние против сильной сборной с топовыми исполнителями. Это будет тяжелая битва в одинаковых цветах».

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Источник — ТК Футбол

(8 голосов)

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Комментарии
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 26.06.2021 18:00
    0
    Yura Юрий, 26.06.2021 17:26
    "Сейчас все силы хочу отдать ради страны"...да что ж это такое, все хотят и шведы и венгры хотели и показали, а наши то, не хотят почему то! просто мучаются на поле, мыслями на пляже и в кабаках....
    Менталитет иной у наших судя по всему, патриотизм, честь , воля к победе - пустой звук, дальше слов пока дело слабо продвигается.
    Профессор Павлов своих подопечных током мотивировал, увы но в наше цифровое время это не гуманно
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.06.2021 17:26
    0
    "Сейчас все силы хочу отдать ради страны"...да что ж это такое, все хотят и шведы и венгры хотели и показали, а наши то, не хотят почему то! просто мучаются на поле, мыслями на пляже и в кабаках....
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 26.06.2021 18:00
    0
    Yura Юрий, 26.06.2021 17:26
    "Сейчас все силы хочу отдать ради страны"...да что ж это такое, все хотят и шведы и венгры хотели и показали, а наши то, не хотят почему то! просто мучаются на поле, мыслями на пляже и в кабаках....
    Менталитет иной у наших судя по всему, патриотизм, честь , воля к победе - пустой звук, дальше слов пока дело слабо продвигается.
    Профессор Павлов своих подопечных током мотивировал, увы но в наше цифровое время это не гуманно
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.06.2021 17:26
    0
    "Сейчас все силы хочу отдать ради страны"...да что ж это такое, все хотят и шведы и венгры хотели и показали, а наши то, не хотят почему то! просто мучаются на поле, мыслями на пляже и в кабаках....
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