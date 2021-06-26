Домагой ВИДА: «В матче с Испанией нас ждет ад»

Защитник сборной Хорватии – о матче 1/8 финала Евро-2020

  • 26.06.2021 15:18
  • 752 просмотра
  • 2 комментария
Домагой ВИДА: «В матче с Испанией нас ждет ад»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Домагой Вида

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Испании (28 июня):

«Сборная Испании – это сильная команда с отличными игроками. Но она была гораздо сильнее, когда играли Хави и Иньеста. Впрочем, это не отменяет того, что в понедельник нас ждет ад. Придется работать на полную, чтобы иметь шанс победить.

Мы должны сохранять спокойствие, когда мяч будет у соперников. И быстро контратаковать, когда мяч у нас. Испания не любит играть без мяча. Мы должны извлечь из этого максимум выгоды».

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Источник — УЕФА

(7 голосов)

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Комментарии
    CheMP
    online
      CheMP, 26.06.2021 16:11
    0
    не те хорваты сейчас,не те...а так да,с испанцами будет не весело
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 26.06.2021 15:37
    0
    Удачи Вам, Дамагой. Спасибо за игру в "Динамо". За "Слава Украине" на ЧМ 2018, в Москве, после победы над Мокшанией. Такое не забывается. Буду болеть за Вас. Pobjede Hrvatske
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 26.06.2021 16:11
    0
    не те хорваты сейчас,не те...а так да,с испанцами будет не весело
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 26.06.2021 15:37
    0
    Удачи Вам, Дамагой. Спасибо за игру в "Динамо". За "Слава Украине" на ЧМ 2018, в Москве, после победы над Мокшанией. Такое не забывается. Буду болеть за Вас. Pobjede Hrvatske
    Ссылка
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