АУГУСТИНССОН: «С Украиной придется хорошенько поработать в защите»

Игрок сборной Швеции Людвиг Аугустинссон рассказал о подготовке к матчу 1/8 финала Евро-2020 против Украины (29 июня):

«У нас отличный коллектив, много вместе играли в молодежной сборной. Теперь нам придется противостоять сборной Украины.

Тактического разбора соперника еще не было, но и без него мы знаем, что придется хорошенько поработать в защите. У полузащитников соперника хорошие индивидуальные качества, они могут в одиночку решить эпизод и выполнить прицельную передачу, но мы не боимся верховой борьбы. Когда мяч внизу, мы любим играть в быстрый и комбинационный футбол».