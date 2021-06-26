АУГУСТИНССОН: «С Украиной придется хорошенько поработать в защите»

Защитник сборной Швеции – о матче против Украины

  • 26.06.2021 14:50
  • 206 просмотров
  • 1 комментарий
АУГУСТИНССОН: «С Украиной придется хорошенько поработать в защите»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Людвиг Аугустинссон

Игрок сборной Швеции Людвиг Аугустинссон рассказал о подготовке к матчу 1/8 финала Евро-2020 против Украины (29 июня):

«У нас отличный коллектив, много вместе играли в молодежной сборной. Теперь нам придется противостоять сборной Украины.

Тактического разбора соперника еще не было, но и без него мы знаем, что придется хорошенько поработать в защите. У полузащитников соперника хорошие индивидуальные качества, они могут в одиночку решить эпизод и выполнить прицельную передачу, но мы не боимся верховой борьбы. Когда мяч внизу, мы любим играть в быстрый и комбинационный футбол».

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Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.06.2021 14:56
    0
    Видели мы как Роберт с кентами катком прошёлся по вашему быстрому футболу.
    У наших точно есть шансы
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.06.2021 14:56
    0
    Видели мы как Роберт с кентами катком прошёлся по вашему быстрому футболу.
    У наших точно есть шансы
    Ссылка
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