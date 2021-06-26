ТаТоТаке. Итоги группового этапа Евро, Шахтер – жертва лимита

Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский записали спецвыпуск с итогами группового этапа Евро-2020: сборная турнира, игроки-открытия, сборная разочарований, фавориты стадии плей-офф...

А кроме того, вскрыли здоровенный пакет ваших вопросов. Зачем Динамо Антюх? Почему Суркис и Луческу не ходят на трансферный рынок? Как Шахтер будет бороться с лимитом на легионеров? Станет ли Черноморец - фарм-клубом? Что не так на каналах «Футбол-1,2,3»?

Это и многое другое в свежем выпуске «ТаТоТаке»!

0.00 Анонс

1.24 Сборная группового этапа Евро-2020

2.01 Сенькив теребит на Хёйберга

2.39 Спиваковский пытается спорить

3.21 Так кто же лучший вратарь турнира?

4.03 Сборная разочарований: наши в тренде!

5.16 За что Спиваковский ненавидит Кейна и Фернандеша

5.49 Игроки, которые нас удивили

6.43 Прогнозы Сенькива намного точнее его ставок

9.00 Зачем Динамо Антюх?

10.42 Почему Луческу не хочет идти на базар?

14.05 Кого может продать Динамо после Евро-2020?

14.33 Сенькив казнит каналы «Футбол» и OLL TV

17.25 Украине по фиг на сборную?

18.20 Суркис - о реконструкции стадиона «Динамо»

19.23 Шахтер - главная жертва лимита

20.58 Называем оптимальный состав Де Дзерби

21.50 Ахметов купит еще одного игрока?

22.56 Львов vs Штрайс: художника просто кинули?

26.20 Глобальный апдейт по Черноморцу

20.53 Ведущие рекомендуют футбольных блогеров

32.18 Ставка от Сенькива

32.35 Прощание

33.03 Бекстейдж