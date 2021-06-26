Александр РЫКУН: «Малиновский и Зинченко – разочарования Евро-2020»

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Рыкун назвал тройку лучших игроков сборной Украины на Евро-2020:

«На первое место я бы поставил Георгия Бущана, который хоть и пропустил пять мячей, очень много раз спасал команду. А второе и третье места разделил бы между Андреем Ярмоленко и Романом Яремчуком, нашими главными бомбардирами.

Не могу не сказать и о разочарованиях. Это Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Одни из главных надежд команды, можно сказать, лидеры, не имеют права так играть. Очень надеюсь, что в следующем матче эти ребята реабилитируются и докажут, что не зря выступают в английской Премьер-лиге и итальянской Серии А».