Александр РЫКУН: «Малиновский и Зинченко – разочарования Евро-2020»

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Рыкун назвал тройку лучших игроков сборной Украины на Евро-2020:
«На первое место я бы поставил Георгия Бущана, который хоть и пропустил пять мячей, очень много раз спасал команду. А второе и третье места разделил бы между Андреем Ярмоленко и Романом Яремчуком, нашими главными бомбардирами.
Не могу не сказать и о разочарованиях. Это Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Одни из главных надежд команды, можно сказать, лидеры, не имеют права так играть. Очень надеюсь, что в следующем матче эти ребята реабилитируются и докажут, что не зря выступают в английской Премьер-лиге и итальянской Серии А».
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.