Александр РЫКУН: «Малиновский и Зинченко – разочарования Евро-2020»

Экс-игрок сборной Украины – о выступлении команды Андрея Шевченко

  • 26.06.2021 13:45
  • 2065 просмотров
  • 5 комментариев
Александр РЫКУН: «Малиновский и Зинченко – разочарования Евро-2020»
© dynamo.kiev.ua. Александр Рыкун

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Рыкун назвал тройку лучших игроков сборной Украины на Евро-2020:

«На первое место я бы поставил Георгия Бущана, который хоть и пропустил пять мячей, очень много раз спасал команду. А второе и третье места разделил бы между Андреем Ярмоленко и Романом Яремчуком, нашими главными бомбардирами.

Не могу не сказать и о разочарованиях. Это Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Одни из главных надежд команды, можно сказать, лидеры, не имеют права так играть. Очень надеюсь, что в следующем матче эти ребята реабилитируются и докажут, что не зря выступают в английской Премьер-лиге и итальянской Серии А».

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Источник — zbirna.com

(14 голосов)

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Комментарии
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 26.06.2021 14:51
    0
    А Саша молодец, похудел
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 26.06.2021 14:22
    +1
    unforgiven Den, 26.06.2021 14:03
    Зинченко как плэймейкер уступает Рыкуну в его лучшей версии.
    Рыкун в постсоветской Украине вообще был лучшим в этом амплуа. А что касается сегодняшних распасовщиков - то даже Безус в прошлом сезоне выглядел поинтереснее Зинченко.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 26.06.2021 14:03
    +2
    Зинченко как плэймейкер уступает Рыкуну в его лучшей версии.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 26.06.2021 13:53
    +5
    Согласен с Рыкуном. Жаль правда иион себя не реализовал. Был бы не хуже Хави или Иниесты. Но видимо менталитетом не вышел.
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 26.06.2021 13:49
    +5
    Повністю згоден! Навіть Зубков краще б себе показав, якби не прикра травма
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 26.06.2021 13:53
    +5
    Согласен с Рыкуном. Жаль правда иион себя не реализовал. Был бы не хуже Хави или Иниесты. Но видимо менталитетом не вышел.
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 26.06.2021 13:49
    +5
    Повністю згоден! Навіть Зубков краще б себе показав, якби не прикра травма
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 26.06.2021 14:03
    +2
    Зинченко как плэймейкер уступает Рыкуну в его лучшей версии.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 26.06.2021 14:22
    +1
    unforgiven Den, 26.06.2021 14:03
    Зинченко как плэймейкер уступает Рыкуну в его лучшей версии.
    Рыкун в постсоветской Украине вообще был лучшим в этом амплуа. А что касается сегодняшних распасовщиков - то даже Безус в прошлом сезоне выглядел поинтереснее Зинченко.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 26.06.2021 14:51
    0
    А Саша молодец, похудел
    Ссылка
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