Тренер венгерского клуба возглавит Ужгород

Mихаил Иваница вернется в закарпатский клуб

  • 26.06.2021 13:35
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Тренер венгерского клуба возглавит Ужгород
© sport.segodnya.ua

28 июня дебютант Первой лиги — «Ужгород» начнет подготовку к новому сезону.

С первого июля «Ужгород» возглавит украинский специалист Mихаил Иваница, у которого в конце июня заканчивается контракт с венгерским клубом «Торпо».

Добавим, что в 2020 году Иваница уже руководил «Ужгородом», когда команда выступала на аматорском уровне.

В тренерский штаб «Ужгорода» также вошел Богдан Блавацкий, который в последние годы возглавлял польские команды.

Все этапы подготовки к сезону закарпатцы проведут в Ужгороде, запланированы шесть спаррингов, первый с MФА «Mукачево» (30 июня).

Напомним, что в минувшем сезоне «Ужгород» финишировал вторым в группе «А» Второй лиги, набрав 55 очков. С главным тренером Владимиром Васютиком контракт не был пролонгирован.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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