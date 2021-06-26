Еще один тренер из ВПК-Агро перешел в Перемогу

Николай Збарах будет отвечать за подготовку вратарей

  • 26.06.2021 11:19
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Еще один тренер из ВПК-Агро перешел в Перемогу
© ВПК-Агро. Николай Збарах

Второлиговая «Перемога» укрепила тренерский штаб. Вслед за Сергеем Дирявкой, который согласился стать помощником нового главного тренера Сергея Воробья из того же «ВПК-Агро» в «Перемогу» перешел Николай Збарах.

В днепровском клубе он будет отвечать за подготовку вратарей. 46-летний Збарах за время игровой карьеры выступал за такие клубы, как «Ворскла», «Таврия», «Днепр», «Кривбасс».

«Перемога» с понедельника начала подготовку к своему второго сезону под эгидой ПФЛ. По итогам минувшего чемпионата Второй лиги днепряне заняли 9-е место в группе Б.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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