Ромелу ЛУКАКУ: «Думаю, сейчас вхожу в список лучших»

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о том, откуда берет мотивацию для того, чтобы развиваться как игрок:

«Когда говорят о Левандовском и Бензема, их всегда называют форвардами мирового уровня. А меня всегда называли просто хорошим нападающим. Это было дополнительной мотивацией, хотелось работать и прогрессировать.

Думаю, сейчас я вхожу в список лучших. Мне нравятся провокации, и я знаю, как с ними справляться.

Мне нужна конкуренция. Если кто-то скажет, что есть форвард лучше меня, то я начну тренироваться еще усерднее.

Я не сравниваю себя с Майклом Джорданом, но заметил, что в его характере такое тоже есть. Когда я смотрел «Последний танец», то подумал: «Вау, я не один».