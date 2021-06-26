Ромелу ЛУКАКУ: «Думаю, сейчас вхожу в список лучших»

Форвард «Интера» - о том, откуда черпает мотивацию

  • 26.06.2021 11:34
  • 125 просмотров
  • 0 комментариев
Ромелу ЛУКАКУ: «Думаю, сейчас вхожу в список лучших»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о том, откуда берет мотивацию для того, чтобы развиваться как игрок:

«Когда говорят о Левандовском и Бензема, их всегда называют форвардами мирового уровня. А меня всегда называли просто хорошим нападающим. Это было дополнительной мотивацией, хотелось работать и прогрессировать.

Думаю, сейчас я вхожу в список лучших. Мне нравятся провокации, и я знаю, как с ними справляться.

Мне нужна конкуренция. Если кто-то скажет, что есть форвард лучше меня, то я начну тренироваться еще усерднее.

Я не сравниваю себя с Майклом Джорданом, но заметил, что в его характере такое тоже есть. Когда я смотрел «Последний танец», то подумал: «Вау, я не один».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sport Italia

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности