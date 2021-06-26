Ромелу ЛУКАКУ: «Думаю, сейчас вхожу в список лучших»

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о том, откуда берет мотивацию для того, чтобы развиваться как игрок:
«Когда говорят о Левандовском и Бензема, их всегда называют форвардами мирового уровня. А меня всегда называли просто хорошим нападающим. Это было дополнительной мотивацией, хотелось работать и прогрессировать.
Думаю, сейчас я вхожу в список лучших. Мне нравятся провокации, и я знаю, как с ними справляться.
Мне нужна конкуренция. Если кто-то скажет, что есть форвард лучше меня, то я начну тренироваться еще усерднее.
Я не сравниваю себя с Майклом Джорданом, но заметил, что в его характере такое тоже есть. Когда я смотрел «Последний танец», то подумал: «Вау, я не один».
Источник — Sky Sport Italia
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