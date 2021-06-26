ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня

В субботу, 26 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:00. Уэльс - Дания 5,24 - 3,83 - 1,86
БАСКЕТБОЛ
04:00. Клипперс - Финикс 2,04 - 1,83
БОКС
05:00. Ломаченко - Накатани 1,06 - 34,03 - 11,26
05:00. Джэрвонта Дэвис - Барриос 1,26 - 24,03 - 4,26
ТЕННИС
14:00. Кербер - Синякова 1,53 - 2,37
14:30. Остапенко - Контавейт 1,68 - 2,27
Виталий Петровский, Sport.ua
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