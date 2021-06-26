Швеция – Украина. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020

  • 26.06.2021 06:55
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Швеция – Украина. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© УАФ

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина.

«Четыре раза встречались между собой шведы и украинцы. Дважды это было в рамках спаррингов и команды обменялись победами со счетом 1:0. Также в рамках финала Кипрского международного турнира в 2011 году Украина и Швеция сыграли 1:1, а по пенальти победили украинцы 5:4.

Но самый главный матч шведов и украинцев был на групповой стадии Евро-2012, когда Украина победила со счетом 2:1. Тогда первый тайм завершился 0:0. В начале второй половины встречи Златан Ибрагимович вывел Швецию вперед. Но затем нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на заполненном «Олимпийском» в Киеве дважды головой забил после навесов нынешнего капитана «желто-синих» Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки.

Все мы видели, как Украина прошла в плей-офф Евро-2020 с помощью шведов. Считаю, что у Швеции очень хорошая сборная. Шведы выиграли непростую группу. Но, я считаю, что у Украины есть все шансы. Надеюсь на успех украинцев и поставлю на проход Украины в четвертьфинал Евро.

Надеюсь, что ребята сделают выводы после игры с Австрией. У них есть большой потенциал и они могут пройти дальше. Поставлю на проход Украины в 1/4 финала Евро», – сказал Бартулович.

Матч Швеция – Украина состоится 29 июня. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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