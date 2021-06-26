Англия – Германия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Англия – Германия.

«Англия с 7 очками выиграла группу D. Англичане победили Хорватию (1:0) и Чехию (1:0), а также сыграли вничью 0:0 с Шотландией. Германия с четырьмя баллами стала второй в квартете F. Немцы проиграли Франции (0:1), победили Португалию (4:2) и сыграли вничью с Венгрией (2:2).

16 раз встречались между собой Англия и Германия. По победам счет 7:6 в пользу Бундестим. Трижды соперники сыграли вничью.

Обе сборные, скажем так, мучились в своих группах. Немцы вообще вышли в плей-офф, сравняв счет в матче с венграми только на 84-й минуте. Тяжело сказать, что ждать от этого матча. Ничьи здесь не может быть по итогу. Поставлю на то, что судьба встречи решится в серии пенальти. А вы знаете, что по пенальти немцы уже выигрывали у англичан в полуфинале Евро-96 (смеется). Так что поставлю на немцев», – сказал Бартулович.

Матч Англия – Германия состоится 29 июня. Начало встречи – в 19:00.