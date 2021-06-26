Англия – Германия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020

  • 26.06.2021 06:29
  • 219 просмотров
  • 0 комментариев
Англия – Германия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Англия – Германия.

«Англия с 7 очками выиграла группу D. Англичане победили Хорватию (1:0) и Чехию (1:0), а также сыграли вничью 0:0 с Шотландией. Германия с четырьмя баллами стала второй в квартете F. Немцы проиграли Франции (0:1), победили Португалию (4:2) и сыграли вничью с Венгрией (2:2).

16 раз встречались между собой Англия и Германия. По победам счет 7:6 в пользу Бундестим. Трижды соперники сыграли вничью.

Обе сборные, скажем так, мучились в своих группах. Немцы вообще вышли в плей-офф, сравняв счет в матче с венграми только на 84-й минуте. Тяжело сказать, что ждать от этого матча. Ничьи здесь не может быть по итогу. Поставлю на то, что судьба встречи решится в серии пенальти. А вы знаете, что по пенальти немцы уже выигрывали у англичан в полуфинале Евро-96 (смеется). Так что поставлю на немцев», – сказал Бартулович.

Матч Англия – Германия состоится 29 июня. Начало встречи – в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности