Хорватия – Испания. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Хорватия – Испания:

«Хорватия в группе D стала второй с четырьмя очками. Хорваты проиграли Англии (0:1), сыграли вничью с Чехией (1:1) и победили Шотландию (3:1). Испания в группе Е стала второй с пятью очками. Испанцы сыграли вничью с шведами (0:0) и поляками (1:1), а также разгромили словаков (5:0).

Восемь раз встречались между собой хорватская и испанская сборные. Трижды победили хорваты, четыре раза выиграли испанцы и один раз команды сыграли вничью. Уже третий Евро кряду Хорватия и Испания сыграют между собой. На победном для себя Евро-2012 испанцы победили хорватов со счетом 1:0. На чемпионате Европы 2016 победу одержала Хорватия (2:1).

Но тогда матчи были на групповой стадии, а сейчас поединок состоится в рамках плей-офф. Также в 2018 году после успешного чемпионата мира Хорватия сыграла с Испанией в Лиге наций. Сразу испанцы разгромно победили хорватов (6:0), но затем Хорватия взяла реванш, выиграв на «Максимире» (3:2).

Понятно, что я буду ставить на проход Хорватии, хотя сделать это будет очень сложно в игре с испанцами. Но, все равно, я считаю, что Хорватия может нормально сыграть с испанцами. У Испании хорошая, молодая команда, но, я считаю, что хорваты более опытные, и они за счет этого опыта, а также настроя после победной игры с Шотландией могут дать хороший результат», – сказал Бартулович.

Матч Хорватия – Испания состоится 28 июня. Начало встречи – в 19:00.