Бельгия – Португалия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия – Португалия.

«Бельгия уверенно выиграла группу В, победив Россию (3:0), Данию (2:1) и Финляндию (2:0). Португалия с 4 очками заняла третье место в квартете F. Португальцы победили Венгрию (3:0), проиграли Германии (2:4) и сыграли вничью с Францией (2:2). На данный момент лидер сборной Португалии Криштиану Роналду с 5 голами лучший бомбардир Евро.

18 раз встречались между собой эти соперники. 5 раз победила Бельгия, 6 раз выиграла Португалия, и еще 7 раз поединки завершились вничью.

Отношусь со всем уважением к Роналду и португальцам, но, я думаю, что их путь на Евро-2020 закончится в матче с Бельгией. Бельгию считаю одним из фаворитов. Бельгийцы очень сильные на этом Евро. И это будет для них первый такой настоящий тест. Я думаю, что бельгийцы выиграют у португальцев и пройдут в 1/4 финала Евро», – сказал Бартулович.

Матч Бельгия – Португалия состоится 27 июня. Начало встречи – в 22:00.