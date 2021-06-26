Бельгия – Португалия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020

  • 26.06.2021 05:24
  • 33 просмотра
  • 0 комментариев
Бельгия – Португалия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия – Португалия.

«Бельгия уверенно выиграла группу В, победив Россию (3:0), Данию (2:1) и Финляндию (2:0). Португалия с 4 очками заняла третье место в квартете F. Португальцы победили Венгрию (3:0), проиграли Германии (2:4) и сыграли вничью с Францией (2:2). На данный момент лидер сборной Португалии Криштиану Роналду с 5 голами лучший бомбардир Евро.

18 раз встречались между собой эти соперники. 5 раз победила Бельгия, 6 раз выиграла Португалия, и еще 7 раз поединки завершились вничью.

Отношусь со всем уважением к Роналду и португальцам, но, я думаю, что их путь на Евро-2020 закончится в матче с Бельгией. Бельгию считаю одним из фаворитов. Бельгийцы очень сильные на этом Евро. И это будет для них первый такой настоящий тест. Я думаю, что бельгийцы выиграют у португальцев и пройдут в 1/4 финала Евро», – сказал Бартулович.

Матч Бельгия – Португалия состоится 27 июня. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности