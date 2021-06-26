Уэльс – Дания. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Уэльс – Дания.

«Обе команды прошли в плей-офф со второго места. Валлийцы в квартете А заняли второе, набрав 4 очка. Уэльс сыграл вничью с Швейцарией (1:1), победил Турцию (2:0) и уступил Италии (0:1). Дания с тремя баллами стала второй. Датчане уступили Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), но разгромили Россию (4:1).

Десять раз играли между собой валлийцы и датчане. Ни разу соперники не играли вничью (шесть побед Дании и четыре виктории Уэльса).

Это будет матч таких ровных сборных в принципе. Но все-таки я отдам предпочтение Дании, так как они показали очень хороший футбол в игре третьего тура с Россией. Я думаю, датская команда на ходу, и она пройдет Уэльс. Но в этом матче может быть дополнительное время или серия пенальти. Ожидаю очень напряженный матч», – сказал Бартулович.

Матч Уэльс – Дания состоится 26 июня. Начало встречи – в 19:00.