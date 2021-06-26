Бразилия – Эквадор. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Копа Америка Бразилия – Эквадор:

«Бразилия стартовала на домашнем Копа Америка с трех побед. Бразильцы оказались сильнее Венесуэлы (3:0), Перу и Колумбии (2:1). С колумбийцами у «селесао» получился интересный матч. Они проиграли первый тайм, но во второй половине встречи вырвали победу, при чем победным голом Каземиро отличился уже на 90+10-й минуте! Эквадор начал Копа Америка с поражения от Колумбии (0:1) и двух результативных ничей 2:2 с Венесуэлой и Перу.

37 раз встречались между собой соперники. В этих поединках 29 раз победила Бразилия, 6 встреч завершились вничью и только два раза выиграли эквадорцы.

Сборная Бразилии на Копа Америка очень хорошо выступает, поэтому у Эквадора будет мало шансов. Поставлю на победу Бразилии», – сказал Козьбан.

Матч Бразилия – Эквадор состоится 28 июня. Начало встречи – в 00:00.